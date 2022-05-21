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Штаб ЛДПР может открыться в ДНР, заявил Слуцкий - РИА Новости, 21.05.2022
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Штаб ЛДПР может открыться в ДНР, заявил Слуцкий
Штаб ЛДПР может открыться в ДНР, заявил Слуцкий - РИА Новости, 21.05.2022
Штаб ЛДПР может открыться в ДНР, заявил Слуцкий
Партия ЛДПР может открыть свой штаб на территории Донецкой народной Республики, если этого захотят жители ДНР, сказал журналистам руководитель фракции ЛДПР в... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T22:42
2022-05-21T22:42
в мире
владимир путин
донбасс
донецкая народная республика
россия
лдпр
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Партия ЛДПР может открыть свой штаб на территории Донецкой народной Республики, если этого захотят жители ДНР, сказал журналистам руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе федерального собрания Российской Федерации, председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий."Это зависит от того, захотят ли этого жители Донбасса? Мы пришли не с экспансией. Мы пришли помогать. У нас нет задачи пиариться на чьем-то горе. Сегодняшний Донбасс - это точка приложения усилий для тех, кто хочет помочь русскому миру", - сказал Слуцкий, отвечая на вопрос журналиста, планирует ли партия ЛДПР открывать штаб на территории ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220520/elektroenergiya-1789543556.html
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в мире, владимир путин, донбасс, донецкая народная республика, россия, лдпр
22:42 21.05.2022
 
Штаб ЛДПР может открыться в ДНР, заявил Слуцкий

Слуцкий: штаб ЛДПР может открыться в ДНР, если захотят жители

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета по международным делам Леонид Эдуардович Слуцкий
Председатель Комитета по международным делам Леонид Эдуардович Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Комитета по международным делам Леонид Эдуардович Слуцкий. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Партия ЛДПР может открыть свой штаб на территории Донецкой народной Республики, если этого захотят жители ДНР, сказал журналистам руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе федерального собрания Российской Федерации, председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
"Это зависит от того, захотят ли этого жители Донбасса? Мы пришли не с экспансией. Мы пришли помогать. У нас нет задачи пиариться на чьем-то горе. Сегодняшний Донбасс - это точка приложения усилий для тех, кто хочет помочь русскому миру", - сказал Слуцкий, отвечая на вопрос журналиста, планирует ли партия ЛДПР открывать штаб на территории ДНР.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреВладимир ПутинДонбассДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛДПР
 
 
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