https://ria.ru/20220521/ldpr-1789958018.html

Судьбу боевиков "Азова" должен решать трибунал, считает Слуцкий

Судьбу боевиков "Азова" должен решать трибунал, считает Слуцкий - РИА Новости, 21.05.2022

Судьбу боевиков "Азова" должен решать трибунал, считает Слуцкий

Член делегации РФ на переговорах с Украиной, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что обмена боевиков "Азова" (против которых в России возбуждены уголовные РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T21:36

2022-05-21T21:36

2022-05-21T22:06

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Член делегации РФ на переговорах с Украиной, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что обмена боевиков "Азова" (против которых в России возбуждены уголовные дела) быть не должно, их судьбу должен решать трибунал.Ранее Леонид Слуцкий во время своего визита в Донецк заявил, что в Москве изучат инициативу обмена боевиков "Азова" на украинского политика Виктора Медведчука."Хотел бы сделать акцент для любителей вырывать цитаты из контекста. Не цепляйтесь к вежливым формулировкам и не делайте сенсаций на пустом месте. Мое мнение не поменялось: никакого обмена бойцов запрещенного в РФ "Азова" быть не должно, их судьбу должен решать трибунал. И здесь я абсолютно солидарен с Денисом Владимировичем Пушилиным", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Он отметил, что вопросы, касающиеся Виктора Медведчука, должны обсуждать "те, кто обладает соответствующей компетенцией".

https://ria.ru/20220521/emigratsiya-1789839555.html

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донецк (днр)

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в мире, виктор медведчук, россия, донецк (днр), москва