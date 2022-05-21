https://ria.ru/20220521/ldpr-1789958018.html
Судьбу боевиков "Азова" должен решать трибунал, считает Слуцкий
Судьбу боевиков "Азова" должен решать трибунал, считает Слуцкий - РИА Новости, 21.05.2022
Судьбу боевиков "Азова" должен решать трибунал, считает Слуцкий
Член делегации РФ на переговорах с Украиной, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что обмена боевиков "Азова" (против которых в России возбуждены уголовные РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T21:36
2022-05-21T21:36
2022-05-21T22:06
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Член делегации РФ на переговорах с Украиной, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что обмена боевиков "Азова" (против которых в России возбуждены уголовные дела) быть не должно, их судьбу должен решать трибунал.Ранее Леонид Слуцкий во время своего визита в Донецк заявил, что в Москве изучат инициативу обмена боевиков "Азова" на украинского политика Виктора Медведчука."Хотел бы сделать акцент для любителей вырывать цитаты из контекста. Не цепляйтесь к вежливым формулировкам и не делайте сенсаций на пустом месте. Мое мнение не поменялось: никакого обмена бойцов запрещенного в РФ "Азова" быть не должно, их судьбу должен решать трибунал. И здесь я абсолютно солидарен с Денисом Владимировичем Пушилиным", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Он отметил, что вопросы, касающиеся Виктора Медведчука, должны обсуждать "те, кто обладает соответствующей компетенцией".
https://ria.ru/20220521/emigratsiya-1789839555.html
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в мире, виктор медведчук, россия, донецк (днр), москва
21:36 21.05.2022 (обновлено: 22:06 21.05.2022)
Судьбу боевиков "Азова" должен решать трибунал, считает Слуцкий
Глава ЛДПР Слуцкий: судьбу боевиков "Азова" должен решать трибунал