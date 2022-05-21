Рейтинг@Mail.ru
Судьбу боевиков "Азова" должен решать трибунал, считает Слуцкий - РИА Новости, 21.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220521/ldpr-1789958018.html
Судьбу боевиков "Азова" должен решать трибунал, считает Слуцкий
Судьбу боевиков "Азова" должен решать трибунал, считает Слуцкий - РИА Новости, 21.05.2022
Судьбу боевиков "Азова" должен решать трибунал, считает Слуцкий
Член делегации РФ на переговорах с Украиной, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что обмена боевиков "Азова" (против которых в России возбуждены уголовные РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T21:36
2022-05-21T22:06
в мире
виктор медведчук
россия
донецк (днр)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789917454_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0d4c7a5223da9244735153d205d59cc6.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Член делегации РФ на переговорах с Украиной, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что обмена боевиков "Азова" (против которых в России возбуждены уголовные дела) быть не должно, их судьбу должен решать трибунал.Ранее Леонид Слуцкий во время своего визита в Донецк заявил, что в Москве изучат инициативу обмена боевиков "Азова" на украинского политика Виктора Медведчука."Хотел бы сделать акцент для любителей вырывать цитаты из контекста. Не цепляйтесь к вежливым формулировкам и не делайте сенсаций на пустом месте. Мое мнение не поменялось: никакого обмена бойцов запрещенного в РФ "Азова" быть не должно, их судьбу должен решать трибунал. И здесь я абсолютно солидарен с Денисом Владимировичем Пушилиным", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Он отметил, что вопросы, касающиеся Виктора Медведчука, должны обсуждать "те, кто обладает соответствующей компетенцией".
https://ria.ru/20220521/emigratsiya-1789839555.html
https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html
россия
донецк (днр)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789917454_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_a1738568ce00fff91691a6ad139c0a78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, виктор медведчук, россия, донецк (днр), москва
21:36 21.05.2022 (обновлено: 22:06 21.05.2022)
 
Судьбу боевиков "Азова" должен решать трибунал, считает Слуцкий

Глава ЛДПР Слуцкий: судьбу боевиков "Азова" должен решать трибунал

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона "Азов"
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона "Азов" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Член делегации РФ на переговорах с Украиной, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что обмена боевиков "Азова" (против которых в России возбуждены уголовные дела) быть не должно, их судьбу должен решать трибунал.
Ранее Леонид Слуцкий во время своего визита в Донецк заявил, что в Москве изучат инициативу обмена боевиков "Азова" на украинского политика Виктора Медведчука.
Сотрудники Совета Европы снимают российский флаг со здания Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
Вчера, 08:00
Им уже не стыдно: на Западе завелись "хорошие русские"
"Хотел бы сделать акцент для любителей вырывать цитаты из контекста. Не цепляйтесь к вежливым формулировкам и не делайте сенсаций на пустом месте. Мое мнение не поменялось: никакого обмена бойцов запрещенного в РФ "Азова" быть не должно, их судьбу должен решать трибунал. И здесь я абсолютно солидарен с Денисом Владимировичем Пушилиным", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что вопросы, касающиеся Виктора Медведчука, должны обсуждать "те, кто обладает соответствующей компетенцией".
Женщина на фоне флага Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 08:00
Запад культивирует ненависть всех ко всем
 
В миреВиктор МедведчукРоссияДонецк (ДНР)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала