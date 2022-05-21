https://ria.ru/20220521/kurs-1789968779.html

Власти ДНР установят новый курс рубля к гривне

Власти ДНР установят новый курс рубля к гривне - РИА Новости, 21.05.2022

Власти ДНР установят новый курс рубля к гривне

Власти Донецкой народной республики установят курс валют, согласно которому одна гривна будет эквивалентна двум российским рублям, изменения вступят в силу с 23 РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T23:24

2022-05-21T23:24

2022-05-21T23:27

специальная военная операция на украине

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денис пушилин

украина

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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Власти Донецкой народной республики установят курс валют, согласно которому одна гривна будет эквивалентна двум российским рублям, изменения вступят в силу с 23 мая.Соответствующий указ обнародован в субботу на сайте главы ДНР Дениса Пушилина."Внести в подпункт 1.3 пункта 1 указа главы Донецкой народной республики от 26 марта 2022 года №104 "О временном порядке использования наличной украинской гривны на территории Донецкой народной республики" изменение, заменив слова "2,5 российских рубля" словами "2,0 российских рубля", - говорится в тексте указа.Власти Луганской народной республики с 23 мая также установят курс рубля по отношению к гривне в размере двух российских рублей за одну украинскую гривну, о чем свидетельствует субботнее постановление правительства ЛНР.

https://ria.ru/20220520/grivna-1789679154.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, украина, россия, экономика, рубль