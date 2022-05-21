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Власти ДНР установят новый курс рубля к гривне - РИА Новости, 21.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220521/kurs-1789968779.html
Власти ДНР установят новый курс рубля к гривне
Власти ДНР установят новый курс рубля к гривне - РИА Новости, 21.05.2022
Власти ДНР установят новый курс рубля к гривне
Власти Донецкой народной республики установят курс валют, согласно которому одна гривна будет эквивалентна двум российским рублям, изменения вступят в силу с 23 РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T23:24
2022-05-21T23:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
украина
россия
экономика
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Власти Донецкой народной республики установят курс валют, согласно которому одна гривна будет эквивалентна двум российским рублям, изменения вступят в силу с 23 мая.Соответствующий указ обнародован в субботу на сайте главы ДНР Дениса Пушилина."Внести в подпункт 1.3 пункта 1 указа главы Донецкой народной республики от 26 марта 2022 года №104 "О временном порядке использования наличной украинской гривны на территории Донецкой народной республики" изменение, заменив слова "2,5 российских рубля" словами "2,0 российских рубля", - говорится в тексте указа.Власти Луганской народной республики с 23 мая также установят курс рубля по отношению к гривне в размере двух российских рублей за одну украинскую гривну, о чем свидетельствует субботнее постановление правительства ЛНР.
https://ria.ru/20220520/grivna-1789679154.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, украина, россия, экономика, рубль
23:24 21.05.2022 (обновлено: 23:27 21.05.2022)
 
Власти ДНР установят новый курс рубля к гривне

ДНР установит курс валют, согласно которому одна гривна будет эквивалентна двум рублям

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России и Украины
Денежные купюры и монеты России и Украины - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Власти Донецкой народной республики установят курс валют, согласно которому одна гривна будет эквивалентна двум российским рублям, изменения вступят в силу с 23 мая.
Соответствующий указ обнародован в субботу на сайте главы ДНР Дениса Пушилина.
"Внести в подпункт 1.3 пункта 1 указа главы Донецкой народной республики от 26 марта 2022 года №104 "О временном порядке использования наличной украинской гривны на территории Донецкой народной республики" изменение, заменив слова "2,5 российских рубля" словами "2,0 российских рубля", - говорится в тексте указа.
Власти Луганской народной республики с 23 мая также установят курс рубля по отношению к гривне в размере двух российских рублей за одну украинскую гривну, о чем свидетельствует субботнее постановление правительства ЛНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаРоссияЭкономикаРубль
 
 
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