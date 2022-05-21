https://ria.ru/20220521/krazha-1789895561.html

Из офиса представительства TikTok в России украли технику на миллион рублей

Из офиса представительства TikTok в России украли технику на миллион рублей - РИА Новости, 21.05.2022

Из офиса представительства TikTok в России украли технику на миллион рублей

Технику более чем на 1 миллион рублей украли в Москве из офиса на Большой Якиманке, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. По данным... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T12:30

2022-05-21T12:30

2022-05-21T12:30

происшествия

москва

tiktok

гу мвд россии по г. москве

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_536bbe7f825916b42f4e0c8f32a8577b.jpg

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Технику более чем на 1 миллион рублей украли в Москве из офиса на Большой Якиманке, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. По данным источника агентства в правоохранительных органах, телефоны, часы и компьютеры "вынесли" из российского представительства компании-владельца соцсети TikTok."Двадцатого числа поступило заявление в полицию от представителя организации о том, что неизвестное лицо еще 27 апреля из помещения организации, расположенного на Большой Якиманке, совершило хищение электроники: телефоны, часы и компьютеры. Общий материальный ущерб – более 1 миллиона рублей. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - рассказали в главке.Как заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах, технику похитили у российского представительства компании ByteDance, которая владеет социальной сетью TikTok.

https://ria.ru/20200205/1564266411.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, tiktok, гу мвд россии по г. москве