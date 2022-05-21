Рейтинг@Mail.ru
Из офиса представительства TikTok в России украли технику на миллион рублей - РИА Новости, 21.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220521/krazha-1789895561.html
Из офиса представительства TikTok в России украли технику на миллион рублей
Из офиса представительства TikTok в России украли технику на миллион рублей - РИА Новости, 21.05.2022
Из офиса представительства TikTok в России украли технику на миллион рублей
Технику более чем на 1 миллион рублей украли в Москве из офиса на Большой Якиманке, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. По данным... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T12:30
2022-05-21T12:30
происшествия
москва
tiktok
гу мвд россии по г. москве
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_536bbe7f825916b42f4e0c8f32a8577b.jpg
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Технику более чем на 1 миллион рублей украли в Москве из офиса на Большой Якиманке, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. По данным источника агентства в правоохранительных органах, телефоны, часы и компьютеры "вынесли" из российского представительства компании-владельца соцсети TikTok."Двадцатого числа поступило заявление в полицию от представителя организации о том, что неизвестное лицо еще 27 апреля из помещения организации, расположенного на Большой Якиманке, совершило хищение электроники: телефоны, часы и компьютеры. Общий материальный ущерб – более 1 миллиона рублей. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - рассказали в главке.Как заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах, технику похитили у российского представительства компании ByteDance, которая владеет социальной сетью TikTok.
https://ria.ru/20200205/1564266411.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_6e29c3cdd2723353f0d47113f68eb78b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, tiktok, гу мвд россии по г. москве
12:30 21.05.2022
 
Из офиса представительства TikTok в России украли технику на миллион рублей

Компьютеры и часы на миллион рублей украли из московского офиса представительства TikTok

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Технику более чем на 1 миллион рублей украли в Москве из офиса на Большой Якиманке, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. По данным источника агентства в правоохранительных органах, телефоны, часы и компьютеры "вынесли" из российского представительства компании-владельца соцсети TikTok.
"Двадцатого числа поступило заявление в полицию от представителя организации о том, что неизвестное лицо еще 27 апреля из помещения организации, расположенного на Большой Якиманке, совершило хищение электроники: телефоны, часы и компьютеры. Общий материальный ущерб – более 1 миллиона рублей. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - рассказали в главке.
Как заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах, технику похитили у российского представительства компании ByteDance, которая владеет социальной сетью TikTok.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 05.02.2020
5 февраля 2020, 09:49
В Москве экс-сотрудника фирмы заподозрили в краже более 250 планшетов
 
ПроисшествияМоскваTikTokГУ МВД России по г. Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала