https://ria.ru/20220521/krazha-1789895561.html
Из офиса представительства TikTok в России украли технику на миллион рублей
Из офиса представительства TikTok в России украли технику на миллион рублей - РИА Новости, 21.05.2022
Из офиса представительства TikTok в России украли технику на миллион рублей
Технику более чем на 1 миллион рублей украли в Москве из офиса на Большой Якиманке, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. По данным... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T12:30
2022-05-21T12:30
2022-05-21T12:30
происшествия
москва
tiktok
гу мвд россии по г. москве
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_536bbe7f825916b42f4e0c8f32a8577b.jpg
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Технику более чем на 1 миллион рублей украли в Москве из офиса на Большой Якиманке, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. По данным источника агентства в правоохранительных органах, телефоны, часы и компьютеры "вынесли" из российского представительства компании-владельца соцсети TikTok."Двадцатого числа поступило заявление в полицию от представителя организации о том, что неизвестное лицо еще 27 апреля из помещения организации, расположенного на Большой Якиманке, совершило хищение электроники: телефоны, часы и компьютеры. Общий материальный ущерб – более 1 миллиона рублей. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - рассказали в главке.Как заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах, технику похитили у российского представительства компании ByteDance, которая владеет социальной сетью TikTok.
https://ria.ru/20200205/1564266411.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_6e29c3cdd2723353f0d47113f68eb78b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, tiktok, гу мвд россии по г. москве
Из офиса представительства TikTok в России украли технику на миллион рублей
Компьютеры и часы на миллион рублей украли из московского офиса представительства TikTok
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Технику более чем на 1 миллион рублей украли в Москве из офиса на Большой Якиманке, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. По данным источника агентства в правоохранительных органах, телефоны, часы и компьютеры "вынесли" из российского представительства компании-владельца соцсети TikTok.
"Двадцатого числа поступило заявление в полицию от представителя организации о том, что неизвестное лицо еще 27 апреля из помещения организации, расположенного на Большой Якиманке, совершило хищение электроники: телефоны, часы и компьютеры. Общий материальный ущерб – более 1 миллиона рублей. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - рассказали в главке.
Как заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах, технику похитили у российского представительства компании ByteDance, которая владеет социальной сетью TikTok
.