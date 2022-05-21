https://ria.ru/20220521/koronavirus-1789887142.html

В России за сутки госпитализировали 1971 заболевшего COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1971 заболевшего COVID-19 - РИА Новости, 21.05.2022

В России за сутки госпитализировали 1971 заболевшего COVID-19

В РФ за сутки госпитализирован 1971 человек с коронавирусом, это на 5,3 % меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T11:06

2022-05-21T11:06

2022-05-21T11:06

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общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализирован 1971 человек с коронавирусом, это на 5,3 % меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 21 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 971 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 5,3%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 31 регионе, снижение - в 48, ситуация не изменилась в шести регионах.Более 5 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 102 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Выявлено 5 034 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 102 человека", - говорится в сообщении.За сутки в России выздоровели 6288 человек после лечения от COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 6 288 человек, или на 1,9% больше в сравнении с 20 мая 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220519/briks-1789606173.html

https://ria.ru/20220520/immunitet-1789744056.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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