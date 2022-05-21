https://ria.ru/20220521/kharson-1789924458.html

Херсонскую область посетила первая иностранная делегация

Херсонскую область посетила первая иностранная делегация - РИА Новости, 21.05.2022

Херсонскую область посетила первая иностранная делегация

Херсонскую область после освобождения от украинских националистов посетила первая зарубежная делегация, в которую вошли журналисты и блогеры, заявил замглавы... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T17:43

2022-05-21T17:43

2022-05-21T19:58

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

украина

россия

кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости. Херсонскую область после освобождения от украинских националистов посетила первая зарубежная делегация, в которую вошли журналисты и блогеры, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."В состав делегации вошли более 40 иностранных журналистов и блогеров из различных стран мира. В их числе Венесуэла, Индия, Китай, Франция и другие страны. Это первая иностранная делегация после освобождения Херсонщины", — сообщил он РИА Новости.По его словам, журналисты ознакомились с жизнью Херсона и области. Посетили хлебопекарню, троллейбусный парк, монумент "Вечный огонь", Каховскую гидроэлектростанцию."Они увидели, что у нас в городе и области все спокойно. Они сами выбрали маршрут для посещения. Им никто ничего не запрещал. Они спокойно перемещались, задавали вопросы и получили все исчерпывающие ответы. Наш регион открыт для всех, кто с добрыми помыслами хочет приехать и увидеть, как живет Херсонщина и ее население", — подчеркнул замглавы администрации.Во время спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом. По словам секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220521/magaziny-1789917968.html

https://ria.ru/20220519/kherson-1789494393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , украина, россия, кирилл стремоусов