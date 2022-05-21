17:43 21.05.2022 (обновлено: 19:58 21.05.2022)
Херсонскую область посетила первая иностранная делегация
Стремоусов: первая иностранная делегация посетила Херсон после освобождения от неонацистов
Российский флаг над зданием администрации Херсона. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости. Херсонскую область после освобождения от украинских националистов посетила первая зарубежная делегация, в которую вошли журналисты и блогеры, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, журналисты ознакомились с жизнью Херсона и области. Посетили хлебопекарню, троллейбусный парк, монумент "Вечный огонь", Каховскую гидроэлектростанцию.
"Они увидели, что у нас в городе и области все спокойно. Они сами выбрали маршрут для посещения. Им никто ничего не запрещал. Они спокойно перемещались, задавали вопросы и получили все исчерпывающие ответы. Наш регион открыт для всех, кто с добрыми помыслами хочет приехать и увидеть, как живет Херсонщина и ее население", — подчеркнул замглавы администрации.
Во время спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом. По словам секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.