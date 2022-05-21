https://ria.ru/20220521/kanny-1789899790.html

Полуобнаженная активистка выбежала на красную дорожку в Каннах

Полуобнаженная активистка выбежала на красную дорожку в Каннах - РИА Новости, 21.05.2022

Полуобнаженная активистка выбежала на красную дорожку в Каннах

Полуобнаженная активистка выбежала в пятницу на красную дорожку Каннского кинофестиваля, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на журналистов. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T13:24

2022-05-21T13:24

2022-05-21T19:00

культура

в мире

каннский кинофестиваль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789898481_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a16affeed600820dac49f23186ce1cfe.jpg

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Полуобнаженная активистка выбежала в пятницу на красную дорожку Каннского кинофестиваля, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на журналистов.По данным агентства, туловище женщины было раскрашено в цвета украинского флага, а на груди была сделана надпись.Сотрудники охраны оперативно увели женщину, отмечает Франс Пресс.По информации издания Variety, чтобы попасть в каннский зал "Люмьер", необходимо несколько раз пройти досмотр. Вокруг самой красной дорожки дежурят охранники.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, каннский кинофестиваль