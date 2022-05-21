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Полуобнаженная активистка выбежала на красную дорожку в Каннах - РИА Новости, 21.05.2022
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Культура
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Полуобнаженная активистка выбежала на красную дорожку в Каннах
Полуобнаженная активистка выбежала на красную дорожку в Каннах - РИА Новости, 21.05.2022
Полуобнаженная активистка выбежала на красную дорожку в Каннах
Полуобнаженная активистка выбежала в пятницу на красную дорожку Каннского кинофестиваля, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на журналистов. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T13:24
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культура
в мире
каннский кинофестиваль
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Полуобнаженная активистка выбежала в пятницу на красную дорожку Каннского кинофестиваля, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на журналистов.По данным агентства, туловище женщины было раскрашено в цвета украинского флага, а на груди была сделана надпись.Сотрудники охраны оперативно увели женщину, отмечает Франс Пресс.По информации издания Variety, чтобы попасть в каннский зал "Люмьер", необходимо несколько раз пройти досмотр. Вокруг самой красной дорожки дежурят охранники.
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в мире, каннский кинофестиваль
13:24 21.05.2022 (обновлено: 19:00 21.05.2022)
 
Полуобнаженная активистка выбежала на красную дорожку в Каннах

Активистка с изображением флага Украины на теле выбежала на красную дорожку в Каннах

© AFP 2022 / Antonin ThuillierПолуобнаженная активистка на красной дорожке Каннского кинофестиваля
Полуобнаженная активистка на красной дорожке Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© AFP 2022 / Antonin Thuillier
Полуобнаженная активистка на красной дорожке Каннского кинофестиваля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Полуобнаженная активистка выбежала в пятницу на красную дорожку Каннского кинофестиваля, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на журналистов.
По данным агентства, туловище женщины было раскрашено в цвета украинского флага, а на груди была сделана надпись.
Сотрудники охраны оперативно увели женщину, отмечает Франс Пресс.
По информации издания Variety, чтобы попасть в каннский зал "Люмьер", необходимо несколько раз пройти досмотр. Вокруг самой красной дорожки дежурят охранники.
 
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