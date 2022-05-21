https://ria.ru/20220521/kadyrov-1789956905.html

﻿Кадыров рассказал о деталях штурма населенного пункта Камышеваха в ЛНР

﻿Кадыров рассказал о деталях штурма населенного пункта Камышеваха в ЛНР - РИА Новости, 21.05.2022

﻿Кадыров рассказал о деталях штурма населенного пункта Камышеваха в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале рассказал о деталях штурма населенного пункта Камышеваха в ЛНР, он сопряжен с некоторыми рисками для мирного... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T21:25

2022-05-21T21:25

2022-05-21T21:26

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781778886_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_ba6d3d7df6b66d7d3a649d59923d6f38.jpg

ГРОЗНЫЙ, 21 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале рассказал о деталях штурма населенного пункта Камышеваха в ЛНР, он сопряжен с некоторыми рисками для мирного населения, которое националисты используют в качестве живого щита."Бойцы чеченских спецподразделений после недавней ротации уже приступили к уничтожению укрепительных позиций националистов в районе населенного пункта Камышеваха... Штурм данного населенного пункта сопряжен с некоторыми рисками для мирного населения. Националисты неизменно придерживаются своей трусливой стратегии – они используют мирных людей в качестве живого щита", - написал Кадыров.Он добавил, что при штурме приходится также учитывать обширную лесополосу за этим населенным пунктом, где расположены артиллерийские установки противника."Тем не менее, нет никаких сомнений в том, что поставленные задачи будут выполнены оперативно и четко... Я желаю удачи бойцам в выполнении такой ответственной миссии", - написал глава региона.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html

https://ria.ru/20220520/elektroenergiya-1789543556.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс