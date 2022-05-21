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Турецкую базу в Ираке впервые атаковали БПЛА, есть погибший, пишут СМИ - РИА Новости, 21.05.2022
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Турецкую базу в Ираке впервые атаковали БПЛА, есть погибший, пишут СМИ
Турецкую базу в Ираке впервые атаковали БПЛА, есть погибший, пишут СМИ - РИА Новости, 21.05.2022
Турецкую базу в Ираке впервые атаковали БПЛА, есть погибший, пишут СМИ
Военную базу турецких ВС на севере Ирака впервые атаковали беспилотные летательные аппараты, начиненные взрывчаткой, погиб работавший на базе гражданин Ирака,... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T23:22
2022-05-21T23:22
в мире
мевлют чавушоглу
ирак
турция
найнава (мухафаза)
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КАИР, 21 мая – РИА Новости. Военную базу турецких ВС на севере Ирака впервые атаковали беспилотные летательные аппараты, начиненные взрывчаткой, погиб работавший на базе гражданин Ирака, сообщило в субботу агентство Shafaq."База "Зеликан" в провинции Найнава подверглась атаке дронов со взрывчаткой. Это первая подобная атака", - сообщил агентству источник в иракских органах безопасности.По его словам, в результате атаки погиб гражданин Ирака, работавший на данной военной базе.На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за данную атаку.Минобороны Турции начало в апреле военную операцию против боевиков запрещенной в стране РПК, она проходит в северной части Ирака. В операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы. Канцелярия президента Ирака заявила, что турецкая операция представляет угрозу для национальной безопасности страны, а глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что турецкая сторона ставит целью обеспечить безопасность своих границ.Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении шести тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.
https://ria.ru/20220518/erdogan-1789118667.html
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ирак
турция
найнава (мухафаза)
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в мире, мевлют чавушоглу, ирак, турция, найнава (мухафаза)
23:22 21.05.2022
 
Турецкую базу в Ираке впервые атаковали БПЛА, есть погибший, пишут СМИ

Агентство Shafaq: турецкую базу в Ираке впервые атаковали БПЛА со взрывчаткой

© AP Photo / STRТурецкий военный
Турецкий военный - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© AP Photo / STR
Турецкий военный. Архивное фото
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КАИР, 21 мая – РИА Новости. Военную базу турецких ВС на севере Ирака впервые атаковали беспилотные летательные аппараты, начиненные взрывчаткой, погиб работавший на базе гражданин Ирака, сообщило в субботу агентство Shafaq.
"База "Зеликан" в провинции Найнава подверглась атаке дронов со взрывчаткой. Это первая подобная атака", - сообщил агентству источник в иракских органах безопасности.
Почетный караул турецкой армии, Анкара, Турция - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 08:00
Эрдоган принуждает Финляндию и Швецию к публичному унижению
По его словам, в результате атаки погиб гражданин Ирака, работавший на данной военной базе.
На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за данную атаку.
Минобороны Турции начало в апреле военную операцию против боевиков запрещенной в стране РПК, она проходит в северной части Ирака. В операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы. Канцелярия президента Ирака заявила, что турецкая операция представляет угрозу для национальной безопасности страны, а глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что турецкая сторона ставит целью обеспечить безопасность своих границ.
Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении шести тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 12:00
В Турции предупредили ЕС о последствиях при принятии Украины
 
В миреМевлют ЧавушоглуИракТурцияНайнава (мухафаза)
 
 
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