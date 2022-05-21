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Экономист рассказал о странах, которые победили инфляцию - РИА Новости, 21.05.2022
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Экономист рассказал о странах, которые победили инфляцию
Экономист рассказал о странах, которые победили инфляцию - РИА Новости, 21.05.2022
Экономист рассказал о странах, которые победили инфляцию
Странами, которым в последние пару лет удалось избежать маховика инфляции, можно назвать Японию и Китай, рассказал агентству "Прайм", сотрудник департамента... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T03:15
2022-05-21T03:15
экономика
китай
япония
европа
сша
cms institute
николай переславский
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Странами, которым в последние пару лет удалось избежать маховика инфляции, можно назвать Японию и Китай, рассказал агентству "Прайм", сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.Эксперт объяснил, что для некоторых стран инфляция желанна, поскольку сопряжена с ростом экономики."В Японии само по себе появление инфляции уже воспринимается как праздник, поскольку в пандемию цены не росли, а снижались вплоть до одного процента, а разогнать экономику с помощью стимулирования и снижения ключевой ставки у регулятора Японии никак не получалось", — продолжил собеседник агентства.В свою очередь, в Китае наиболее важные для населения товары ежедневного потребления регулируются государством, а предприятия получают субсидии, что позволяет стране удерживать инфляцию на уровне двух процентов, по сравнению с восемь-десять процентов в странах Европы и США, заключил Переславский.
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экономика, китай, япония, европа, сша, cms institute, николай переславский
03:15 21.05.2022
 
Экономист рассказал о странах, которые победили инфляцию

Экономист Переславский: Китаю и Японии в последние пару лет удалось победить инфляцию

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНабережная Вайтань и район Пудун в Шанхае
Набережная Вайтань и район Пудун в Шанхае - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Набережная Вайтань и район Пудун в Шанхае. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Странами, которым в последние пару лет удалось избежать маховика инфляции, можно назвать Японию и Китай, рассказал агентству "Прайм", сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
Эксперт объяснил, что для некоторых стран инфляция желанна, поскольку сопряжена с ростом экономики.
"В Японии само по себе появление инфляции уже воспринимается как праздник, поскольку в пандемию цены не росли, а снижались вплоть до одного процента, а разогнать экономику с помощью стимулирования и снижения ключевой ставки у регулятора Японии никак не получалось", — продолжил собеседник агентства.
В свою очередь, в Китае наиболее важные для населения товары ежедневного потребления регулируются государством, а предприятия получают субсидии, что позволяет стране удерживать инфляцию на уровне двух процентов, по сравнению с восемь-десять процентов в странах Европы и США, заключил Переславский.
Флаги стран-участниц G7 - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
Вчера, 15:32
Инфляция в странах G7 достигла уровней, которых не было десятилетия
 
ЭкономикаКитайЯпонияЕвропаСШАCMS InstituteНиколай Переславский
 
 
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