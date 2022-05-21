https://ria.ru/20220521/inflyatsiya-1789864343.html
Экономист рассказал о странах, которые победили инфляцию
Экономист рассказал о странах, которые победили инфляцию - РИА Новости, 21.05.2022
Экономист рассказал о странах, которые победили инфляцию
Странами, которым в последние пару лет удалось избежать маховика инфляции, можно назвать Японию и Китай, рассказал агентству "Прайм", сотрудник департамента... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T03:15
2022-05-21T03:15
2022-05-21T03:15
экономика
китай
япония
европа
сша
cms institute
николай переславский
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Странами, которым в последние пару лет удалось избежать маховика инфляции, можно назвать Японию и Китай, рассказал агентству "Прайм", сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.Эксперт объяснил, что для некоторых стран инфляция желанна, поскольку сопряжена с ростом экономики."В Японии само по себе появление инфляции уже воспринимается как праздник, поскольку в пандемию цены не росли, а снижались вплоть до одного процента, а разогнать экономику с помощью стимулирования и снижения ключевой ставки у регулятора Японии никак не получалось", — продолжил собеседник агентства.В свою очередь, в Китае наиболее важные для населения товары ежедневного потребления регулируются государством, а предприятия получают субсидии, что позволяет стране удерживать инфляцию на уровне двух процентов, по сравнению с восемь-десять процентов в странах Европы и США, заключил Переславский.
https://ria.ru/20220520/inflyatsiya-1789751613.html
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экономика, китай, япония, европа, сша, cms institute, николай переславский
Экономист рассказал о странах, которые победили инфляцию
Экономист Переславский: Китаю и Японии в последние пару лет удалось победить инфляцию