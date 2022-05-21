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МЧС России доставило в Донбасс и на Украину более 21 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 21.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220521/gumpomosch-1789869046.html
МЧС России доставило в Донбасс и на Украину более 21 тысячи тонн гумпомощи
МЧС России доставило в Донбасс и на Украину более 21 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 21.05.2022
МЧС России доставило в Донбасс и на Украину более 21 тысячи тонн гумпомощи
МЧС России доставило в Донецкую и Луганскую народные республики, а также на Украину уже свыше 21 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T04:34
2022-05-21T10:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донбасс
москва
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. МЧС России доставило в Донецкую и Луганскую народные республики, а также на Украину уже свыше 21 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.По его словам, на освобожденных территориях Украины выдают единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей, приняты более 21 тысячи заявлений, деньги получили свыше 19 тысяч человек."В их числе пенсионеры и работники бюджетной сферы. Пункты выдачи работают ежедневно, в том числе и в выходные дни", — добавили в МЧС.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донбасс, москва
04:34 21.05.2022 (обновлено: 10:49 21.05.2022)
 
МЧС России доставило в Донбасс и на Украину более 21 тысячи тонн гумпомощи

МЧС России доставило в Донбасс и на Украину уже свыше 21 тысячи тонн гуманитарной помощи

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС России раздают российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области
Военнослужащие ВС России раздают российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости
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Военнослужащие ВС России раздают российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. МЧС России доставило в Донецкую и Луганскую народные республики, а также на Украину уже свыше 21 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"С начала гуманитарной операции 337 колоннами доставлено более 21 тысячи тонн гуманитарного груза", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на освобожденных территориях Украины выдают единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей, приняты более 21 тысячи заявлений, деньги получили свыше 19 тысяч человек.
"В их числе пенсионеры и работники бюджетной сферы. Пункты выдачи работают ежедневно, в том числе и в выходные дни", — добавили в МЧС.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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