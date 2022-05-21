04:34 21.05.2022 (обновлено: 10:49 21.05.2022)
МЧС России доставило в Донбасс и на Украину более 21 тысячи тонн гумпомощи
МЧС России доставило в Донбасс и на Украину уже свыше 21 тысячи тонн гуманитарной помощи
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС России раздают российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области
Военнослужащие ВС России раздают российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. МЧС России доставило в Донецкую и Луганскую народные республики, а также на Украину уже свыше 21 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"С начала гуманитарной операции 337 колоннами доставлено более 21 тысячи тонн гуманитарного груза", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на освобожденных территориях Украины выдают единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей, приняты более 21 тысячи заявлений, деньги получили свыше 19 тысяч человек.
"В их числе пенсионеры и работники бюджетной сферы. Пункты выдачи работают ежедневно, в том числе и в выходные дни", — добавили в МЧС.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.