"Не спал от радости" – турист об открытии наземной границы России с Грузией

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Сухопутная российско-грузинская граница вновь открылась для пересечения в соответствии с распоряжением премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Ранее для въезда в Грузию требовалось доказать, что целью поездки является обучение, работа, лечение или другие веские причины. Ограничения были введены из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года.