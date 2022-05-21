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"Не спал от радости" – турист об открытии наземной границы России с Грузией
"Не спал от радости" – турист об открытии наземной границы России с Грузией - РИА Новости, 21.05.2022
"Не спал от радости" – турист об открытии наземной границы России с Грузией
Сухопутная российско-грузинская граница вновь открылась для пересечения в соответствии с распоряжением премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Ранее для въезда в Грузию требовалось доказать, что целью поездки является обучение, работа, лечение или другие веские причины. Ограничения были введены из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года.
2022-05-21T12:07
2022-05-21T12:07
2022-05-21T12:07
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"Не спал от радости" – турист об открытии наземной границы России с Грузией
Сухопутная российско-грузинская граница вновь открылась для пересечения в соответствии с распоряжением вице-премьера РФ Михаила Мишустина. Ранее для въезда в Грузию требовалось доказать, что целью поездки является обучение, работа, лечение или другие веские причины. Ограничения были введены из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года.
2022-05-21T12:07
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PT1M29S
РИА Новости
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видео, грузия, граница
"Не спал от радости" – турист об открытии наземной границы России с Грузией
Сухопутная российско-грузинская граница вновь открылась для пересечения в соответствии с распоряжением премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Ранее для въезда в Грузию требовалось доказать, что целью поездки является обучение, работа, лечение или другие веские причины. Ограничения были введены из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года.
2022-05-21T12:07
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PT1M29S
"Не спал от радости" – турист об открытии наземной границы России с Грузией
Сухопутная российско-грузинская граница вновь открылась для пересечения в соответствии с распоряжением премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Ранее для въезда в Грузию требовалось доказать, что целью поездки является обучение, работа, лечение или другие веские причины. Ограничения были введены из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года.