https://ria.ru/20220521/grivna-1789925134.html

В ЛНР с 23 мая установят новый курс рубля к гривне

В ЛНР с 23 мая установят новый курс рубля к гривне - РИА Новости, 21.05.2022

В ЛНР с 23 мая установят новый курс рубля к гривне

Власти ЛНР с 23 мая установят курс рубля по отношению к гривне в размере двух российских рублей за одну украинскую гривну, следует из постановления... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T17:47

2022-05-21T17:47

2022-05-21T17:47

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луганская народная республика

россия

рубль

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ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Власти ЛНР с 23 мая установят курс рубля по отношению к гривне в размере двух российских рублей за одну украинскую гривну, следует из постановления правительства Луганской народной республики.В марте правительство Луганской народной республики приняло постановление, согласно которому с 17 марта и до особого распоряжения параллельно с российским рублем в республике можно использовать и гривну. Тогда при определении цены на товары и услуги постановлялось применять курс в размере 2,5 российских рубля за 1 украинскую гривну."При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 2,0 российских рубля за одну украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону", - говорится в постановлении правительства.Также в документе отмечается, что кредитным организациям до 24 мая включительно необходимо "проводить безналичную конвертацию наличной гривны, принятой у субъектов хозяйствования в качестве выручки в соответствии с пунктом 3 постановления правительства Луганской народной республики от 16 2022 года №208/22... по курсу 2,5 российских рубля за одну украинскую гривну".Постановление вступит в силу с 23 мая 2022 года.

https://ria.ru/20220520/grivna-1789679154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, россия, рубль