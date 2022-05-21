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В ЛНР с 23 мая установят новый курс рубля к гривне - РИА Новости, 21.05.2022
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В ЛНР с 23 мая установят новый курс рубля к гривне
В ЛНР с 23 мая установят новый курс рубля к гривне - РИА Новости, 21.05.2022
В ЛНР с 23 мая установят новый курс рубля к гривне
Власти ЛНР с 23 мая установят курс рубля по отношению к гривне в размере двух российских рублей за одну украинскую гривну, следует из постановления... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T17:47
2022-05-21T17:47
в мире
луганская народная республика
россия
рубль
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ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Власти ЛНР с 23 мая установят курс рубля по отношению к гривне в размере двух российских рублей за одну украинскую гривну, следует из постановления правительства Луганской народной республики.В марте правительство Луганской народной республики приняло постановление, согласно которому с 17 марта и до особого распоряжения параллельно с российским рублем в республике можно использовать и гривну. Тогда при определении цены на товары и услуги постановлялось применять курс в размере 2,5 российских рубля за 1 украинскую гривну."При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 2,0 российских рубля за одну украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону", - говорится в постановлении правительства.Также в документе отмечается, что кредитным организациям до 24 мая включительно необходимо "проводить безналичную конвертацию наличной гривны, принятой у субъектов хозяйствования в качестве выручки в соответствии с пунктом 3 постановления правительства Луганской народной республики от 16 2022 года №208/22... по курсу 2,5 российских рубля за одну украинскую гривну".Постановление вступит в силу с 23 мая 2022 года.
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в мире, луганская народная республика, россия, рубль
17:47 21.05.2022
 
В ЛНР с 23 мая установят новый курс рубля к гривне

ЛНР установит курс валют, согласно которому одна гривна будет эквивалентна двум рублям

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России и Украины
Денежные купюры и монеты России и Украины - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Денежные купюры и монеты России и Украины. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Власти ЛНР с 23 мая установят курс рубля по отношению к гривне в размере двух российских рублей за одну украинскую гривну, следует из постановления правительства Луганской народной республики.
В марте правительство Луганской народной республики приняло постановление, согласно которому с 17 марта и до особого распоряжения параллельно с российским рублем в республике можно использовать и гривну. Тогда при определении цены на товары и услуги постановлялось применять курс в размере 2,5 российских рубля за 1 украинскую гривну.
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"При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 2,0 российских рубля за одну украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону", - говорится в постановлении правительства.
Также в документе отмечается, что кредитным организациям до 24 мая включительно необходимо "проводить безналичную конвертацию наличной гривны, принятой у субъектов хозяйствования в качестве выручки в соответствии с пунктом 3 постановления правительства Луганской народной республики от 16 2022 года №208/22... по курсу 2,5 российских рубля за одну украинскую гривну".
Постановление вступит в силу с 23 мая 2022 года.
 
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