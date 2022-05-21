https://ria.ru/20220521/gretsiya-1789900677.html

В МИД Греции отрицают нарушение воздушного пространства Турции

В МИД Греции отрицают нарушение воздушного пространства Турции - РИА Новости, 21.05.2022

В МИД Греции отрицают нарушение воздушного пространства Турции

Министерство иностранных дел Греции назвало "необоснованными и ложными" обвинения в якобы нарушении воздушного пространства Турции. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T13:34

2022-05-21T13:34

2022-05-21T13:34

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АФИНЫ, 21 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции назвало "необоснованными и ложными" обвинения в якобы нарушении воздушного пространства Турции."Мы отвергаем необоснованные и не соответствующие действительности обвинения министерства иностранных дел Турции в якобы имевших место нарушениях воздушного пространства Турции греческими самолетами несколько дней назад. Эти обвинения являются очередной попыткой Турции ввести в заблуждение и снять с себя ответственность за свои незаконные и провокационные действия", - говорится в распространенном в субботу заявлении греческого МИДа."Как минимум оксюморон для страны, недавно совершившей 42 пролета (военных самолетов) над территорией Греции всего за один день и угрожающей Греции войной в нарушение основополагающих принципов Устава ООН, обвинять Грецию в провокационных действиях", - говорится в документе.МИД Греции заявил, что Турция в очередной раз своими действиями подрывает региональную безопасность и стабильность, а также сплоченность НАТО в критический момент.Накануне МИД Греции заявил протест Турции в связи с "беспрецедентным нарушением двумя турецкими истребителями греческого воздушного пространства" - они приблизились к Александруполису на расстояние всего 2,5 морских мили.В свою очередь в Турции обвиняют Грецию в нарушении турецкого воздушного пространства. По заявлению турецкого МИДа, греческие военные самолеты F-16 нарушили турецкое воздушное пространство 16, 17 и 18 мая.Афины и Анкара пытаются улучшить сложные отношения. Летом 2020 года Греция и Турция три раза находились на грани вооруженного конфликта, проводилась всеобщая мобилизация греческих вооруженных сил. Причиной стало то, что Турция начала сейсморазведку в районе Восточного Средиземноморья, который Греция считает своей исключительной экономической зоной.

https://ria.ru/20220521/gretsiya-1789877633.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, греция, турция, афины, анкара, мид греции‎, оон, нато, f-16