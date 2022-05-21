https://ria.ru/20220521/germaniya-1789910974.html

Немцы испугались реакции Москвы на "нацистские слова" Бербок о России

Немцы испугались реакции Москвы на "нацистские слова" Бербок о России - РИА Новости, 21.05.2022

Немцы испугались реакции Москвы на "нацистские слова" Бербок о России

Сторонники бывшего председателя Социал-демократической партии Германии Оскара Лафонтена осудили высказывание главы МИД Анналены Бербок о России, так как, по их... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T15:30

2022-05-21T15:30

2022-05-21T18:57

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россия

германия

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Сторонники бывшего председателя Социал-демократической партии Германии Оскара Лафонтена осудили высказывание главы МИД Анналены Бербок о России, так как, по их мнению, оно может обернуться серьезными последствиями для Берлина.Лафонтен ранее сравнил слова Бербок о "разрушении России" с "языком нацистской Германии", подчеркнув, что такая риторика вполне могла бы понравиться лидерам Третьего рейха.В комментариях под постом экс-главы СДПГ большинство выразило мнение, что политика немецкого МИД не приведет ни к чему хорошему."Такие угрозы только усиливают ненависть русских к Германии. Это может иметь очень плачевные последствия", — написал один из комментаторов."Боюсь представить, каких еще бед успеет натворить правительство "Зеленых" с нашей внешней политикой до конца их срока", — отметил другой."Верно, Бербок за ее заявления следует отправить в отставку досрочно", — согласился пользователь."Спасибо вам, господин Лафонтен, хоть один разумный голос среди прочего мрака", — поддержали бывшего политика.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220521/ukraina-1789878125.html

https://ria.ru/20220509/berbok-1787650527.html

https://ria.ru/20220519/sanktsii-1789331828.html

россия

германия

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, россия, германия