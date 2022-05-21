Рейтинг@Mail.ru
Немцы испугались реакции Москвы на "нацистские слова" Бербок о России - РИА Новости, 21.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220521/germaniya-1789910974.html
Немцы испугались реакции Москвы на "нацистские слова" Бербок о России
Немцы испугались реакции Москвы на "нацистские слова" Бербок о России - РИА Новости, 21.05.2022
Немцы испугались реакции Москвы на "нацистские слова" Бербок о России
Сторонники бывшего председателя Социал-демократической партии Германии Оскара Лафонтена осудили высказывание главы МИД Анналены Бербок о России, так как, по их... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T15:30
2022-05-21T18:57
в мире
россия
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788645001_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_d42ea8aee4d43f272a0eceb396582184.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Сторонники бывшего председателя Социал-демократической партии Германии Оскара Лафонтена осудили высказывание главы МИД Анналены Бербок о России, так как, по их мнению, оно может обернуться серьезными последствиями для Берлина.Лафонтен ранее сравнил слова Бербок о "разрушении России" с "языком нацистской Германии", подчеркнув, что такая риторика вполне могла бы понравиться лидерам Третьего рейха.В комментариях под постом экс-главы СДПГ большинство выразило мнение, что политика немецкого МИД не приведет ни к чему хорошему."Такие угрозы только усиливают ненависть русских к Германии. Это может иметь очень плачевные последствия", — написал один из комментаторов."Боюсь представить, каких еще бед успеет натворить правительство "Зеленых" с нашей внешней политикой до конца их срока", — отметил другой."Верно, Бербок за ее заявления следует отправить в отставку досрочно", — согласился пользователь."Спасибо вам, господин Лафонтен, хоть один разумный голос среди прочего мрака", — поддержали бывшего политика.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220521/ukraina-1789878125.html
https://ria.ru/20220509/berbok-1787650527.html
https://ria.ru/20220519/sanktsii-1789331828.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788645001_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_44f15b57d5f13bb8b8bd9bc1062551ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия
15:30 21.05.2022 (обновлено: 18:57 21.05.2022)
 
Немцы испугались реакции Москвы на "нацистские слова" Бербок о России

Сторонники экс-председателя СДПГ Лафонтена потребовали отставки Бербок из-за слов о России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Сторонники бывшего председателя Социал-демократической партии Германии Оскара Лафонтена осудили высказывание главы МИД Анналены Бербок о России, так как, по их мнению, оно может обернуться серьезными последствиями для Берлина.
Лафонтен ранее сравнил слова Бербок о "разрушении России" с "языком нацистской Германии", подчеркнув, что такая риторика вполне могла бы понравиться лидерам Третьего рейха.
Здание конгресса США - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
09:12
"Мы стреляем себе в ногу". В Германии нашли виновника конфликта на Украине
В комментариях под постом экс-главы СДПГ большинство выразило мнение, что политика немецкого МИД не приведет ни к чему хорошему.
"Такие угрозы только усиливают ненависть русских к Германии. Это может иметь очень плачевные последствия", — написал один из комментаторов.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 14:52
Бербок забросали яйцами в Вуппертале
"Боюсь представить, каких еще бед успеет натворить правительство "Зеленых" с нашей внешней политикой до конца их срока", — отметил другой.
"Верно, Бербок за ее заявления следует отправить в отставку досрочно", — согласился пользователь.

"Зеленые" уже натворили столько зла, что нам и за десятилетия не восстановиться", — высказался немец.

"Спасибо вам, господин Лафонтен, хоть один разумный голос среди прочего мрака", — поддержали бывшего политика.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 08:00
Санкции против Шредера поставят крест на немецком суверенитете
 
В миреРоссияГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала