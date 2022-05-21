15:04 21.05.2022 (обновлено: 17:00 21.05.2022)
Германия поссорилась с Польшей из-за Украины, пишут СМИ
Spiegel сообщил об обострении отношений Германии и Польши из-за поставок оружия Украине
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Нежелание Германии возместить Польше вооружения, поставленные Украине, обостряют отношения Берлина и Варшавы, пишет Spiegel.
"Немцы давали обещания усилить нашу обороноспособность и пополнить запасы, но, к сожалению, ни одно из них не было выполнено", — заявил замглавы МИД Польши Шимон Шинковски.
Как отмечают журналисты, переговоры об обмене вооружений между Германией и Польшей зашли в безнадежный тупик, потому что Варшава требовала заменить свои танки, которые она поставила Украине, на новейшие немецкие танки Leopard, но Берлин не смог выполнить это обещание, так как у самого нет их в наличии.
Член бундестага от партии Зеленых Тони Хофрейтер призвал правительство Германии выполнить взятые на себя обязательства.
Член бундестага от партии Зеленых Тони Хофрейтер призвал правительство Германии выполнить взятые на себя обязательства.
"Мы приняли предложение о поставках оружия подавляющим большинством голосов в бундестаге, которое теперь должно быть реализовано", — заявил он.
Однако, проблема вряд ли может быть решена. В Минобороны Германии заявили, что быстрая поставка танков Leopard просто невозможна из-за проблем в производстве, резюмировалось в статье.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден 9 мая подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи Киеву.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.