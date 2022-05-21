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Германия поссорилась с Польшей из-за Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 21.05.2022
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Германия поссорилась с Польшей из-за Украины, пишут СМИ
Германия поссорилась с Польшей из-за Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 21.05.2022
Германия поссорилась с Польшей из-за Украины, пишут СМИ
Нежелание Германии возместить Польше вооружения, поставленные Украине, обостряют отношения Берлина и Варшавы, пишет Spiegel. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T15:04
2022-05-21T17:00
в мире
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германия
польша
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Нежелание Германии возместить Польше вооружения, поставленные Украине, обостряют отношения Берлина и Варшавы, пишет Spiegel. Как отмечают журналисты, переговоры об обмене вооружений между Германией и Польшей зашли в безнадежный тупик, потому что Варшава требовала заменить свои танки, которые она поставила Украине, на новейшие немецкие танки Leopard, но Берлин не смог выполнить это обещание, так как у самого нет их в наличии. Член бундестага от партии Зеленых Тони Хофрейтер призвал правительство Германии выполнить взятые на себя обязательства. "Мы приняли предложение о поставках оружия подавляющим большинством голосов в бундестаге, которое теперь должно быть реализовано", — заявил он. Однако, проблема вряд ли может быть решена. В Минобороны Германии заявили, что быстрая поставка танков Leopard просто невозможна из-за проблем в производстве, резюмировалось в статье. На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден 9 мая подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи Киеву.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220521/ukraina-1789901737.html
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в мире, украина, россия, германия, польша
15:04 21.05.2022 (обновлено: 17:00 21.05.2022)
 
Германия поссорилась с Польшей из-за Украины, пишут СМИ

Spiegel сообщил об обострении отношений Германии и Польши из-за поставок оружия Украине

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Нежелание Германии возместить Польше вооружения, поставленные Украине, обостряют отношения Берлина и Варшавы, пишет Spiegel.

"Немцы давали обещания усилить нашу обороноспособность и пополнить запасы, но, к сожалению, ни одно из них не было выполнено", — заявил замглавы МИД Польши Шимон Шинковски.

Как отмечают журналисты, переговоры об обмене вооружений между Германией и Польшей зашли в безнадежный тупик, потому что Варшава требовала заменить свои танки, которые она поставила Украине, на новейшие немецкие танки Leopard, но Берлин не смог выполнить это обещание, так как у самого нет их в наличии.

Член бундестага от партии Зеленых Тони Хофрейтер призвал правительство Германии выполнить взятые на себя обязательства.
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"Мы приняли предложение о поставках оружия подавляющим большинством голосов в бундестаге, которое теперь должно быть реализовано", — заявил он.
Однако, проблема вряд ли может быть решена. В Минобороны Германии заявили, что быстрая поставка танков Leopard просто невозможна из-за проблем в производстве, резюмировалось в статье.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден 9 мая подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи Киеву.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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