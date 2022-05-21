https://ria.ru/20220521/germaniya-1789908535.html

Германия поссорилась с Польшей из-за Украины, пишут СМИ

Германия поссорилась с Польшей из-за Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 21.05.2022

Германия поссорилась с Польшей из-за Украины, пишут СМИ

Нежелание Германии возместить Польше вооружения, поставленные Украине, обостряют отношения Берлина и Варшавы, пишет Spiegel. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T15:04

2022-05-21T15:04

2022-05-21T17:00

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Нежелание Германии возместить Польше вооружения, поставленные Украине, обостряют отношения Берлина и Варшавы, пишет Spiegel. Как отмечают журналисты, переговоры об обмене вооружений между Германией и Польшей зашли в безнадежный тупик, потому что Варшава требовала заменить свои танки, которые она поставила Украине, на новейшие немецкие танки Leopard, но Берлин не смог выполнить это обещание, так как у самого нет их в наличии. Член бундестага от партии Зеленых Тони Хофрейтер призвал правительство Германии выполнить взятые на себя обязательства. "Мы приняли предложение о поставках оружия подавляющим большинством голосов в бундестаге, которое теперь должно быть реализовано", — заявил он. Однако, проблема вряд ли может быть решена. В Минобороны Германии заявили, что быстрая поставка танков Leopard просто невозможна из-за проблем в производстве, резюмировалось в статье. На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден 9 мая подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи Киеву.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220521/ukraina-1789901737.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, германия, польша