https://ria.ru/20220521/gaz-1789882270.html

Заявка на транзит газа через Украину составила 45,9 миллиона кубометров

Заявка на транзит газа через Украину составила 45,9 миллиона кубометров - РИА Новости, 21.05.2022

Заявка на транзит газа через Украину составила 45,9 миллиона кубометров

"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" - 45,9 миллиона кубометров на 21 мая, на ГИС "Сохрановка" заявка... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T10:04

2022-05-21T10:04

2022-05-21T10:04

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экономика

газпром

украина

европа

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" - 45,9 миллиона кубометров на 21 мая, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 45,9 миллиона кубометров на 21 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он журналистам.Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

https://ria.ru/20220521/gaz-1789878498.html

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европа

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, экономика, газпром, украина, европа, санкции в отношении россии