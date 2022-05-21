https://ria.ru/20220521/gaz-1789878954.html
Европа и российский газ: рост зависимости и структура потребления
Европа и российский газ: рост зависимости и структура потребления - РИА Новости, 21.05.2022
Европа и российский газ: рост зависимости и структура потребления
Россия остается крупнейшим поставщиком природного газа в Европе. За последние 20 лет ее доля в потреблении голубого топлива странами Старого Света выросла с 26... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T09:30
2022-05-21T09:30
2022-05-21T09:32
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европа
природный газ
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Россия остается крупнейшим поставщиком природного газа в Европе. За последние 20 лет ее доля в потреблении голубого топлива странами Старого Света выросла с 26 до 32 процентов. Приобретенный газ используют для производства электроэнергии, промышленных и коммунально-бытовых нужд. Подробнее о росте присутствия России на газовом рынке Европы и структуре потребления газа в регионе — в инфографике Ria.ru.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, природный газ, природные ресурсы, топливо, торговля, экономика, инфографика