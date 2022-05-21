https://ria.ru/20220521/gaz-1789878954.html

Европа и российский газ: рост зависимости и структура потребления

Европа и российский газ: рост зависимости и структура потребления - РИА Новости, 21.05.2022

Европа и российский газ: рост зависимости и структура потребления

Россия остается крупнейшим поставщиком природного газа в Европе. За последние 20 лет ее доля в потреблении голубого топлива странами Старого Света выросла с 26... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T09:30

2022-05-21T09:30

2022-05-21T09:32

инфографика

европа

природный газ

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Россия остается крупнейшим поставщиком природного газа в Европе. За последние 20 лет ее доля в потреблении голубого топлива странами Старого Света выросла с 26 до 32 процентов. Приобретенный газ используют для производства электроэнергии, промышленных и коммунально-бытовых нужд. Подробнее о росте присутствия России на газовом рынке Европы и структуре потребления газа в регионе — в инфографике Ria.ru.

европа

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2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

европа, природный газ, природные ресурсы, топливо, торговля, экономика, инфографика