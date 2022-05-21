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Европа и российский газ: рост зависимости и структура потребления - РИА Новости, 21.05.2022
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Европа и российский газ: рост зависимости и структура потребления
Европа и российский газ: рост зависимости и структура потребления - РИА Новости, 21.05.2022
Европа и российский газ: рост зависимости и структура потребления
Россия остается крупнейшим поставщиком природного газа в Европе. За последние 20 лет ее доля в потреблении голубого топлива странами Старого Света выросла с 26... РИА Новости, 21.05.2022
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инфографика
европа
природный газ
природные ресурсы
топливо
торговля
экономика
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Россия остается крупнейшим поставщиком природного газа в Европе. За последние 20 лет ее доля в потреблении голубого топлива странами Старого Света выросла с 26 до 32 процентов. Приобретенный газ используют для производства электроэнергии, промышленных и коммунально-бытовых нужд. Подробнее о росте присутствия России на газовом рынке Европы и структуре потребления газа в регионе — в инфографике Ria.ru.
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европа, природный газ, природные ресурсы, топливо, торговля, экономика, инфографика
09:30 21.05.2022 (обновлено: 09:32 21.05.2022)
 

Европа и российский газ: рост зависимости и структура потребления

Читать ria.ru в
Россия остается крупнейшим поставщиком природного газа в Европе. За последние 20 лет ее доля в потреблении голубого топлива странами Старого Света выросла с 26 до 32 процентов. Приобретенный газ используют для производства электроэнергии, промышленных и коммунально-бытовых нужд. Подробнее о росте присутствия России на газовом рынке Европы и структуре потребления газа в регионе — в инфографике Ria.ru.
Европа и российский газ: рост поставок и структура потребленияЕвропа и российский газ: рост поставок и структура потребления
 
ИнфографикаЕвропаПриродный газПриродные ресурсыТопливоТорговляЭкономика
 
 
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