https://ria.ru/20220521/gaz-1789878498.html

"Газпром" подтвердил остановку поставок газа в Финляндию

"Газпром" подтвердил остановку поставок газа в Финляндию - РИА Новости, 21.05.2022

"Газпром" подтвердил остановку поставок газа в Финляндию

"Газпром" прекратил поставки газа Финляндии из-за отказа сотрудничать по новой схеме, говорится в сообщении в Telegram-канале российской компании. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T09:20

2022-05-21T09:20

2022-05-21T16:43

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. "Газпром" прекратил поставки газа Финляндии из-за отказа сотрудничать по новой схеме, говорится в сообщении в Telegram-канале российской компании."Газпром" полностью остановил поставку газа компании Gasum в связи с неоплатой в рублях", — отмечается в релизе.В апреле "Газпром экспорт" уведомил финскую сторону, что согласованные в договоре с ней платежи должны в будущем осуществляться в российской национальной валюте, а не в евро. Однако эти условия приняты не были. Так как у компаний были существенные разногласия и по другим требованиям договора, то Gasum решила передать в арбитраж все споры, связанные с контрактом.Всего в 2021 году российская сторона поставила компании 1,49 миллиарда кубометров голубого топлива, что составило две трети от общего объема потребления газа в Финляндии.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк для расчетов иностранных покупателей за газ будет открывать специальные валютные и рублевые счета. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего — зачислять рубли на счет покупателя газа. Расчеты с поставщиком — "Газпромом" — будут осуществляться уже с этого счета.

https://ria.ru/20220517/putin-1789048375.html

https://ria.ru/20220504/finlyandiya-1786710391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, финляндия, gasum, газпром, газпром экспорт