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Поставки российского газа в Финляндию прекратились - РИА Новости, 21.05.2022
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Поставки российского газа в Финляндию прекратились
Поставки российского газа в Финляндию прекратились - РИА Новости, 21.05.2022
Поставки российского газа в Финляндию прекратились
Поставки российского газа в Финляндию из-за отказа Хельсинки оплачивать голубое топливо в рублях прекратились 21 мая в 07.00. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T07:05
2022-05-21T17:06
экономика
финляндия
балтия
эстония
gasum
газпром экспорт
в мире
природный газ
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 мая — РИА Новости. Поставки российского газа в Финляндию из-за отказа Хельсинки оплачивать голубое топливо в рублях прекратились 21 мая в 07.00.Как сообщает Министерство занятости и экономики Финляндии, энергетическая компания Gasum Oy решила обратиться в арбитраж, так как, по ее утверждению, российская сторона нарушает условия соглашения о расчетах в евро.Подчеркивается, что Финляндия заранее провела подготовку к сокращению импорта газа у восточного соседа, однако замещение не обходится без проблем.Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте будет рассматриваться как неисполнение обязательств по договорам.C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220520/gaz-1789816162.html
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экономика, финляндия, балтия, эстония, gasum, газпром экспорт, в мире, природный газ
07:05 21.05.2022 (обновлено: 17:06 21.05.2022)
 
Поставки российского газа в Финляндию прекратились

"Газпром" остановил в 7 утра 21 мая поставки российского газа в Финляндию

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗапорный кран на компрессорной станции
Запорный кран на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Запорный кран на компрессорной станции. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 мая — РИА Новости. Поставки российского газа в Финляндию из-за отказа Хельсинки оплачивать голубое топливо в рублях прекратились 21 мая в 07.00.
Как сообщает Министерство занятости и экономики Финляндии, энергетическая компания Gasum Oy решила обратиться в арбитраж, так как, по ее утверждению, российская сторона нарушает условия соглашения о расчетах в евро.
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Подчеркивается, что Финляндия заранее провела подготовку к сокращению импорта газа у восточного соседа, однако замещение не обходится без проблем.
"Энергетические компании могут перейти, а некоторые уже перешли с газа на другие виды топлива на рыночных условиях. Когда российский импорт прекратится, положение промышленных предприятий, использующих газ, будет различным. Некоторые из них уже перешли на другое топливо, некоторые переходят на газ из стран Балтии по трубопроводу Balticconnector", — информирует ведомство.
Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте будет рассматриваться как неисполнение обязательств по договорам.
C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.
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