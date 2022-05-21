https://ria.ru/20220521/gaz-1789871492.html

Поставки российского газа в Финляндию прекратились

Поставки российского газа в Финляндию прекратились - РИА Новости, 21.05.2022

Поставки российского газа в Финляндию прекратились

Поставки российского газа в Финляндию из-за отказа Хельсинки оплачивать голубое топливо в рублях прекратились 21 мая в 07.00. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T07:05

2022-05-21T07:05

2022-05-21T17:06

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ХЕЛЬСИНКИ, 21 мая — РИА Новости. Поставки российского газа в Финляндию из-за отказа Хельсинки оплачивать голубое топливо в рублях прекратились 21 мая в 07.00.Как сообщает Министерство занятости и экономики Финляндии, энергетическая компания Gasum Oy решила обратиться в арбитраж, так как, по ее утверждению, российская сторона нарушает условия соглашения о расчетах в евро.Подчеркивается, что Финляндия заранее провела подготовку к сокращению импорта газа у восточного соседа, однако замещение не обходится без проблем.Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте будет рассматриваться как неисполнение обязательств по договорам.C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220520/gaz-1789816162.html

https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html

https://ria.ru/20220521/gaz-1789864856.html

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экономика, финляндия, балтия, эстония, gasum, газпром экспорт, в мире, природный газ