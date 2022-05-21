07:05 21.05.2022 (обновлено: 17:06 21.05.2022)
Поставки российского газа в Финляндию прекратились
"Газпром" остановил в 7 утра 21 мая поставки российского газа в Финляндию
Запорный кран на компрессорной станции. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 21 мая — РИА Новости. Поставки российского газа в Финляндию из-за отказа Хельсинки оплачивать голубое топливо в рублях прекратились 21 мая в 07.00.
Как сообщает Министерство занятости и экономики Финляндии, энергетическая компания Gasum Oy решила обратиться в арбитраж, так как, по ее утверждению, российская сторона нарушает условия соглашения о расчетах в евро.
Подчеркивается, что Финляндия заранее провела подготовку к сокращению импорта газа у восточного соседа, однако замещение не обходится без проблем.
"Энергетические компании могут перейти, а некоторые уже перешли с газа на другие виды топлива на рыночных условиях. Когда российский импорт прекратится, положение промышленных предприятий, использующих газ, будет различным. Некоторые из них уже перешли на другое топливо, некоторые переходят на газ из стран Балтии по трубопроводу Balticconnector", — информирует ведомство.
Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте будет рассматриваться как неисполнение обязательств по договорам.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.