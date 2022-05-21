В Чехии заявили, что ЕС согласился на обход санкций ради российского газа
Чешский журналист Махачек: ЕС согласился на обход собственных санкций ради газа из России
Газопровод. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Европейские страны согласились на обход собственных санкций, введенных против Москвы, покупая российский газ за рубли, заявил в колонке для Lidovdsky чешский журналист Ян Махачек.
Обозреватель напомнил, что еще совсем недавно ЕС отвергал условия Москвы по оплате голубого топлива, а теперь использование российской валюты приняли почти все европейские страны.
"Реальность такова, что за российский газ мы платим в рублях. А меняя собственные валюты на российскую в российском банке на свое имя или имя наших компаний, мы обходим санкции, которые сами же с большой политической помпой и приняли", — написал Махачек.
Как подчеркнул журналист, платежи проходят строго по схеме, прописанной Москвой, и, по его мнению, европейские политики "бесстыдно врали" своим избирателям, заявляя, что не примут новую систему оплаты российского газа.
Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте будет рассматриваться как неисполнение обязательств по договорам.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.
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