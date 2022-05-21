https://ria.ru/20220521/gaz-1789867117.html

В Чехии заявили, что ЕС согласился на обход санкций ради российского газа

В Чехии заявили, что ЕС согласился на обход санкций ради российского газа - РИА Новости, 21.05.2022

В Чехии заявили, что ЕС согласился на обход санкций ради российского газа

Европейские страны согласились на обход собственных санкций, введенных против Москвы, покупая российский газ за рубли, заявил в колонке для Lidovdsky чешский... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T02:38

2022-05-21T02:38

2022-05-21T02:38

экономика

москва

газпром

евросоюз

чехия

россия

в мире

ян махачек

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Европейские страны согласились на обход собственных санкций, введенных против Москвы, покупая российский газ за рубли, заявил в колонке для Lidovdsky чешский журналист Ян Махачек.Обозреватель напомнил, что еще совсем недавно ЕС отвергал условия Москвы по оплате голубого топлива, а теперь использование российской валюты приняли почти все европейские страны.Как подчеркнул журналист, платежи проходят строго по схеме, прописанной Москвой, и, по его мнению, европейские политики "бесстыдно врали" своим избирателям, заявляя, что не примут новую систему оплаты российского газа.Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте будет рассматриваться как неисполнение обязательств по договорам.C 27 апреля Газпром приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220521/ekonomika-1789861929.html

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экономика, москва, газпром, евросоюз, чехия, россия, в мире, ян махачек