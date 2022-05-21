Рейтинг@Mail.ru
В Чехии заявили, что ЕС согласился на обход санкций ради российского газа - РИА Новости, 21.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220521/gaz-1789867117.html
В Чехии заявили, что ЕС согласился на обход санкций ради российского газа
В Чехии заявили, что ЕС согласился на обход санкций ради российского газа - РИА Новости, 21.05.2022
В Чехии заявили, что ЕС согласился на обход санкций ради российского газа
Европейские страны согласились на обход собственных санкций, введенных против Москвы, покупая российский газ за рубли, заявил в колонке для Lidovdsky чешский... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T02:38
2022-05-21T02:38
экономика
москва
газпром
евросоюз
чехия
россия
в мире
ян махачек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576866559_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_11204172acbfafdc9d792da8e496e3ba.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Европейские страны согласились на обход собственных санкций, введенных против Москвы, покупая российский газ за рубли, заявил в колонке для Lidovdsky чешский журналист Ян Махачек.Обозреватель напомнил, что еще совсем недавно ЕС отвергал условия Москвы по оплате голубого топлива, а теперь использование российской валюты приняли почти все европейские страны.Как подчеркнул журналист, платежи проходят строго по схеме, прописанной Москвой, и, по его мнению, европейские политики "бесстыдно врали" своим избирателям, заявляя, что не примут новую систему оплаты российского газа.Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте будет рассматриваться как неисполнение обязательств по договорам.C 27 апреля Газпром приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220521/ekonomika-1789861929.html
https://ria.ru/20220520/gaz-1789701668.html
москва
чехия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576866559_439:0:3170:2048_1920x0_80_0_0_e23ccad260e3673022c9040e1d2e1909.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, газпром, евросоюз, чехия, россия, в мире, ян махачек
02:38 21.05.2022
 
В Чехии заявили, что ЕС согласился на обход санкций ради российского газа

Чешский журналист Махачек: ЕС согласился на обход собственных санкций ради газа из России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Газопровод. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Европейские страны согласились на обход собственных санкций, введенных против Москвы, покупая российский газ за рубли, заявил в колонке для Lidovdsky чешский журналист Ян Махачек.
Обозреватель напомнил, что еще совсем недавно ЕС отвергал условия Москвы по оплате голубого топлива, а теперь использование российской валюты приняли почти все европейские страны.
"Реальность такова, что за российский газ мы платим в рублях. А меняя собственные валюты на российскую в российском банке на свое имя или имя наших компаний, мы обходим санкции, которые сами же с большой политической помпой и приняли", — написал Махачек.
Как подчеркнул журналист, платежи проходят строго по схеме, прописанной Москвой, и, по его мнению, европейские политики "бесстыдно врали" своим избирателям, заявляя, что не примут новую систему оплаты российского газа.
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
00:16
Глава МИД Венгрии: экономика страны без российского газа будет уничтожена
Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте будет рассматриваться как неисполнение обязательств по договорам.
C 27 апреля Газпром приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Запорный кран на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
Вчера, 13:08
В Польше признали, что перевод оплаты газа в рубли стал успехом для России
 
ЭкономикаМоскваГазпромЕвросоюзЧехияРоссияВ миреЯн Махачек
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала