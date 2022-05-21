https://ria.ru/20220521/gaz-1789864856.html

СМИ: Берлин и Рим разрешили рублевые счета для бизнеса на покупку газа

СМИ: Берлин и Рим разрешили рублевые счета для бизнеса на покупку газа - РИА Новости, 21.05.2022

СМИ: Берлин и Рим разрешили рублевые счета для бизнеса на покупку газа

Власти Германии и Италии заявили своим компаниям, что они могут открывать счета в рублях для покупки российского газа, не нарушая санкции против Москвы,... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T01:26

2022-05-21T01:26

2022-05-21T01:37

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Власти Германии и Италии заявили своим компаниям, что они могут открывать счета в рублях для покупки российского газа, не нарушая санкции против Москвы, передает Рейтер со ссылкой на источники.Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что контракты с "Газпромом" на поставки газа, которые теперь должны оплачиваться в рублях, заключены с порядка 54 компаниями, половина из них уже открыла счета в "Газпромбанке" для оплаты в рублях.Согласно собеседникам агентства, Берлин сообщил немецким импортерам газа, что они могут открывать счета в рублях для оплаты российского газа без нарушения ограничительных мер, введенных против России. Два источника добавили, что Германия действовала в этом вопросе в тесной координации с ЕС.По информации собеседника агентства, правительство Италии также контактировало с Европейской комиссией и "получило от нее разъяснения, как законно покупать российский газ".Источник пояснил, что это произошло до того, как итальянская нефтегазовая группа Eni сообщила о начале процесса открытия счетов в "Газпромбанке" в рублях и евро для оплаты поставок российского газа.Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте будет рассматриваться как неисполнение обязательств по договорам.C 27 апреля Газпром приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220521/ekonomika-1789861929.html

https://ria.ru/20220520/rubl-1789818717.html

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