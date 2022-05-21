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СМИ: Берлин и Рим разрешили рублевые счета для бизнеса на покупку газа - РИА Новости, 21.05.2022
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СМИ: Берлин и Рим разрешили рублевые счета для бизнеса на покупку газа
СМИ: Берлин и Рим разрешили рублевые счета для бизнеса на покупку газа - РИА Новости, 21.05.2022
СМИ: Берлин и Рим разрешили рублевые счета для бизнеса на покупку газа
Власти Германии и Италии заявили своим компаниям, что они могут открывать счета в рублях для покупки российского газа, не нарушая санкции против Москвы,... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T01:26
2022-05-21T01:37
экономика
в мире
природный газ
германия
италия
россия
александр новак
газпромбанк
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Власти Германии и Италии заявили своим компаниям, что они могут открывать счета в рублях для покупки российского газа, не нарушая санкции против Москвы, передает Рейтер со ссылкой на источники.Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что контракты с "Газпромом" на поставки газа, которые теперь должны оплачиваться в рублях, заключены с порядка 54 компаниями, половина из них уже открыла счета в "Газпромбанке" для оплаты в рублях.Согласно собеседникам агентства, Берлин сообщил немецким импортерам газа, что они могут открывать счета в рублях для оплаты российского газа без нарушения ограничительных мер, введенных против России. Два источника добавили, что Германия действовала в этом вопросе в тесной координации с ЕС.По информации собеседника агентства, правительство Италии также контактировало с Европейской комиссией и "получило от нее разъяснения, как законно покупать российский газ".Источник пояснил, что это произошло до того, как итальянская нефтегазовая группа Eni сообщила о начале процесса открытия счетов в "Газпромбанке" в рублях и евро для оплаты поставок российского газа.Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте будет рассматриваться как неисполнение обязательств по договорам.C 27 апреля Газпром приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.
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экономика, в мире, природный газ, германия, италия, россия, александр новак, газпромбанк, газпром, евросоюз, санкции в отношении россии, москва
01:26 21.05.2022 (обновлено: 01:37 21.05.2022)
 
СМИ: Берлин и Рим разрешили рублевые счета для бизнеса на покупку газа

Рейтер: компаниям из Германии и Италии разрешили открывать счета в рублях для покупки газа

© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Власти Германии и Италии заявили своим компаниям, что они могут открывать счета в рублях для покупки российского газа, не нарушая санкции против Москвы, передает Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что контракты с "Газпромом" на поставки газа, которые теперь должны оплачиваться в рублях, заключены с порядка 54 компаниями, половина из них уже открыла счета в "Газпромбанке" для оплаты в рублях.
Согласно собеседникам агентства, Берлин сообщил немецким импортерам газа, что они могут открывать счета в рублях для оплаты российского газа без нарушения ограничительных мер, введенных против России. Два источника добавили, что Германия действовала в этом вопросе в тесной координации с ЕС.
По информации собеседника агентства, правительство Италии также контактировало с Европейской комиссией и "получило от нее разъяснения, как законно покупать российский газ".
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Источник пояснил, что это произошло до того, как итальянская нефтегазовая группа Eni сообщила о начале процесса открытия счетов в "Газпромбанке" в рублях и евро для оплаты поставок российского газа.
Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте будет рассматриваться как неисполнение обязательств по договорам.
C 27 апреля Газпром приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.
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ЭкономикаВ миреПриродный газГерманияИталияРоссияАлександр НовакГазпромбанкГазпромЕвросоюзСанкции в отношении РоссииМосква
 
 
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