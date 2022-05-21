https://ria.ru/20220521/g7-1789883668.html

Кисида назвал Хиросиму одним из главных кандидатов на проведение саммита G7

Кисида назвал Хиросиму одним из главных кандидатов на проведение саммита G7 - РИА Новости, 21.05.2022

Кисида назвал Хиросиму одним из главных кандидатов на проведение саммита G7

Премьер Японии Фумио Кисида назвал город Хиросима одним из приоритетных кандидатов на проведение саммита G7 в 2023 году. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T10:21

2022-05-21T10:21

2022-05-21T10:21

в мире

япония

хиросима (префектура)

фумио кисида

g7

сша

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ТОКИО, 21 мая – РИА Новости. Премьер Японии Фумио Кисида назвал город Хиросима одним из приоритетных кандидатов на проведение саммита G7 в 2023 году.Вопрос о месте проведения саммита будет подниматься на двусторонней встрече лидеров Японии и США в конце мая."На американо-японской встрече на высшем уровне я хочу подтвердить сотрудничество для воплощения великого идеала – стремления к миру без ядерного оружия. Поэтому место проведения саммита является, возможно, важным вопросом. Правительство занимается рассмотрением места проведения саммита и его согласованием. В моем представлении это (Хиросима) один из приоритетных кандидатов", - сказал Кисида в интервью газете "Никкэй", отвечая на вопрос, не считает ли он Хиросиму приоритетным кандидатом на проведение саммита.Премьер добавил, что при выборе места проведения "мы исходим из хладнокровной оценки с точки зрения объективных условий и с точки зрения того, какой сигнал должен направить саммит G7 с местом проведения в Японии мировому сообществу".Семья Кисиды происходит из Хиросимы, в этом городе находится его избирательный округ.В 2023 году председательство в G7 переходит к Японии.На 22-24 мая планируется визит президента США Джо Байдена в Японию, 23 мая состоится его встреча с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

https://ria.ru/20220520/minfin-1789752265.html

https://ria.ru/20220520/vizit-1789682689.html

япония

хиросима (префектура)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, хиросима (префектура), фумио кисида, g7, сша, джо байден