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Кисида назвал Хиросиму одним из главных кандидатов на проведение саммита G7 - РИА Новости, 21.05.2022
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Кисида назвал Хиросиму одним из главных кандидатов на проведение саммита G7
Кисида назвал Хиросиму одним из главных кандидатов на проведение саммита G7 - РИА Новости, 21.05.2022
Кисида назвал Хиросиму одним из главных кандидатов на проведение саммита G7
Премьер Японии Фумио Кисида назвал город Хиросима одним из приоритетных кандидатов на проведение саммита G7 в 2023 году. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T10:21
2022-05-21T10:21
в мире
япония
хиросима (префектура)
фумио кисида
g7
сша
джо байден
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ТОКИО, 21 мая – РИА Новости. Премьер Японии Фумио Кисида назвал город Хиросима одним из приоритетных кандидатов на проведение саммита G7 в 2023 году.Вопрос о месте проведения саммита будет подниматься на двусторонней встрече лидеров Японии и США в конце мая."На американо-японской встрече на высшем уровне я хочу подтвердить сотрудничество для воплощения великого идеала – стремления к миру без ядерного оружия. Поэтому место проведения саммита является, возможно, важным вопросом. Правительство занимается рассмотрением места проведения саммита и его согласованием. В моем представлении это (Хиросима) один из приоритетных кандидатов", - сказал Кисида в интервью газете "Никкэй", отвечая на вопрос, не считает ли он Хиросиму приоритетным кандидатом на проведение саммита.Премьер добавил, что при выборе места проведения "мы исходим из хладнокровной оценки с точки зрения объективных условий и с точки зрения того, какой сигнал должен направить саммит G7 с местом проведения в Японии мировому сообществу".Семья Кисиды происходит из Хиросимы, в этом городе находится его избирательный округ.В 2023 году председательство в G7 переходит к Японии.На 22-24 мая планируется визит президента США Джо Байдена в Японию, 23 мая состоится его встреча с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.
https://ria.ru/20220520/minfin-1789752265.html
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япония
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в мире, япония, хиросима (префектура), фумио кисида, g7, сша, джо байден
10:21 21.05.2022
 
Кисида назвал Хиросиму одним из главных кандидатов на проведение саммита G7

Кисида назвал Хиросиму одним из приоритетных кандидатов на проведение саммита G7

© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкПамятник жертвам атомной бомбардировки Хиросимы в августе 1945 года
Памятник жертвам атомной бомбардировки Хиросимы в августе 1945 года - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Памятник жертвам атомной бомбардировки Хиросимы в августе 1945 года. Архивное фото
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ТОКИО, 21 мая – РИА Новости. Премьер Японии Фумио Кисида назвал город Хиросима одним из приоритетных кандидатов на проведение саммита G7 в 2023 году.
Вопрос о месте проведения саммита будет подниматься на двусторонней встрече лидеров Японии и США в конце мая.
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 15:35
На встрече глав Минфинов стран G7 обсуждали санкции в отношении России
"На американо-японской встрече на высшем уровне я хочу подтвердить сотрудничество для воплощения великого идеала – стремления к миру без ядерного оружия. Поэтому место проведения саммита является, возможно, важным вопросом. Правительство занимается рассмотрением места проведения саммита и его согласованием. В моем представлении это (Хиросима) один из приоритетных кандидатов", - сказал Кисида в интервью газете "Никкэй", отвечая на вопрос, не считает ли он Хиросиму приоритетным кандидатом на проведение саммита.
Премьер добавил, что при выборе места проведения "мы исходим из хладнокровной оценки с точки зрения объективных условий и с точки зрения того, какой сигнал должен направить саммит G7 с местом проведения в Японии мировому сообществу".
Семья Кисиды происходит из Хиросимы, в этом городе находится его избирательный округ.
В 2023 году председательство в G7 переходит к Японии.
На 22-24 мая планируется визит президента США Джо Байдена в Японию, 23 мая состоится его встреча с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 12:12
МИД: вопросы организации визита Лаврова в Японию не рассматриваются
 
В миреЯпонияХиросима (префектура)Фумио КисидаG7СШАДжо Байден
 
 
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