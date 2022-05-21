Кисида назвал Хиросиму одним из главных кандидатов на проведение саммита G7
Кисида назвал Хиросиму одним из приоритетных кандидатов на проведение саммита G7
© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкПамятник жертвам атомной бомбардировки Хиросимы в августе 1945 года
Памятник жертвам атомной бомбардировки Хиросимы в августе 1945 года. Архивное фото
ТОКИО, 21 мая – РИА Новости. Премьер Японии Фумио Кисида назвал город Хиросима одним из приоритетных кандидатов на проведение саммита G7 в 2023 году.
"На американо-японской встрече на высшем уровне я хочу подтвердить сотрудничество для воплощения великого идеала – стремления к миру без ядерного оружия. Поэтому место проведения саммита является, возможно, важным вопросом. Правительство занимается рассмотрением места проведения саммита и его согласованием. В моем представлении это (Хиросима) один из приоритетных кандидатов", - сказал Кисида в интервью газете "Никкэй", отвечая на вопрос, не считает ли он Хиросиму приоритетным кандидатом на проведение саммита.
Премьер добавил, что при выборе места проведения "мы исходим из хладнокровной оценки с точки зрения объективных условий и с точки зрения того, какой сигнал должен направить саммит G7 с местом проведения в Японии мировому сообществу".
Семья Кисиды происходит из Хиросимы, в этом городе находится его избирательный округ.
В 2023 году председательство в G7 переходит к Японии.
На 22-24 мая планируется визит президента США Джо Байдена в Японию, 23 мая состоится его встреча с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.