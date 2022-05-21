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Биография Олега Фомина - РИА Новости, 21.05.2022
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Биография Олега Фомина
Биография Олега Фомина - РИА Новости, 21.05.2022
Биография Олега Фомина
Российский актер и режиссер Олег Борисович Фомин родился 21 мая 1962 года в Тамбове. В 1983 году окончил Московское театральное училище им. Щепкина (курс... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T00:34
2022-05-21T00:34
справки
тамбов
олег фомин (актер и режиссер)
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Российский актер и режиссер Олег Борисович Фомин родился 21 мая 1962 года в Тамбове. В 1983 году окончил Московское театральное училище им. Щепкина (курс Николая Анненкова). Получив актерское образование, Фомин уехал в Ригу (Латвия), играл в Рижском ТЮЗе под руководством Адольфа Шапиро.Был занят в спектаклях "Снежная королева" по пьесе Евгения Шварца (1984), "Том Сойер" по роману Марка Твена (1985), "Чукоккала" по произведениям Корнея Чуковского (1985), "Вариации на тему феи Драже" по пьесе Андрея Кутерницкого (1987). В 1990 году после закрытия Рижского ТЮЗа Фомин уехал из Латвии в Россию.В Москве Фомин в 1995 году поставил спектакль "Пещерные люди" по пьесе Уильяма Сарояна с участием Татьяны Васильевой и Виктора Проскурина, в 1997 году – спектакль "Нина" по пьесе Андре Руссена, где сыграл не только он сам, но и известная актриса театра "Ленком" Елена Шанина и актер и режиссер кино Сергей Никоненко. Олег Фомин принял участие в международном российско-французском театральном проекте "Игра в жмурики" по пьесе Михаила Волохова в постановке Андрея Житинкина.В современном театре антрепризы Фомин поставил спектакль "Доктор знает все", а также был занят в постановке "Жестокий урок".Дебютом в кино стала бытовая драма "Серебряные озера" (1980). Известным Фомин стал после участия в картине "Меня зовут Арлекино" (1988), где исполнил главную роль. В последующем он исполнил главные роли в фильмах и сериалах "Стеклянный лабиринт" (1989), "Дрянь" (1990), "Стервятники на дорогах" (1990), "Игра всерьез" (1992), "Убить лицедея " (1997), "Весьегонская волчица" (2004), "Холостяки" (2004), "Развод и девичья фамилия" (2005),"Колье для снежной бабы" (2007), "Вторжение" (2008), "Любить и ненавидеть" (2009), "Отдел "С.С.С.Р" (2012), "Истребители" (2013), "Медсестра" (2015), "Комиссарша" (2017), "Несокрушимый" (2018), "Капитанша-2" (2019), "Проспект Обороны" (2019).Также снимался в таких известных фильмах и сериалах "Марш Турецкого" (2000), "Адмиралъ" (2008), "Папины дочки" (2011), "Лютый" (2013), "Экипаж" (2016) и многих других.В 1991 году вышла первая картина Фомина в качестве кинорежиссера. Это была молодежная мелодрама "Милый Эп". Следующей режиссерской работой стала картина "Мытарь" (1997), в которой Фомин сыграл главную роль. Сценарий этого мистического триллера написал Иван Охлобыстин. В качестве режиссера Фомин снял такие фильмы и сериалы как Next (2001), "Конференция маньяков" (2001), "Фаталисты" (2001), "КГБ в смокинге" (2005), "Молодой Волкодав" (2006), "День выборов" (2007), "Господа офицеры: Спасти императора" (2008), сериалы "Классные мужики" (2010), "Естественный отбор" (2010), "Ледников" (2013), "Вы все меня бесите" (2016), "СМЕРШ" (2019). Олег Фомин является лауреатом Международного фестиваля актеров кино "Созвездие"(1993), Минского международного кинофестиваля "Лістапад" (1997), кинофестиваля "Улыбнись, Россия!" (2003) и международного кинофестиваля "Дворянский мир" (2011).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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справки, тамбов, олег фомин (актер и режиссер)
00:34 21.05.2022
 

Биография Олега Фомина

© Актуальный фильм (2004)Кадр из фильма "Весьегонская волчица"
Кадр из фильма Весьегонская волчица
© Актуальный фильм (2004)
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Российский актер и режиссер Олег Борисович Фомин родился 21 мая 1962 года в Тамбове. В 1983 году окончил Московское театральное училище им. Щепкина (курс Николая Анненкова). Получив актерское образование, Фомин уехал в Ригу (Латвия), играл в Рижском ТЮЗе под руководством Адольфа Шапиро.
Был занят в спектаклях "Снежная королева" по пьесе Евгения Шварца (1984), "Том Сойер" по роману Марка Твена (1985), "Чукоккала" по произведениям Корнея Чуковского (1985), "Вариации на тему феи Драже" по пьесе Андрея Кутерницкого (1987).
В 1990 году после закрытия Рижского ТЮЗа Фомин уехал из Латвии в Россию.
В Москве Фомин в 1995 году поставил спектакль "Пещерные люди" по пьесе Уильяма Сарояна с участием Татьяны Васильевой и Виктора Проскурина, в 1997 году – спектакль "Нина" по пьесе Андре Руссена, где сыграл не только он сам, но и известная актриса театра "Ленком" Елена Шанина и актер и режиссер кино Сергей Никоненко.
Олег Фомин принял участие в международном российско-французском театральном проекте "Игра в жмурики" по пьесе Михаила Волохова в постановке Андрея Житинкина.
В современном театре антрепризы Фомин поставил спектакль "Доктор знает все", а также был занят в постановке "Жестокий урок".
Дебютом в кино стала бытовая драма "Серебряные озера" (1980). Известным Фомин стал после участия в картине "Меня зовут Арлекино" (1988), где исполнил главную роль.
В последующем он исполнил главные роли в фильмах и сериалах "Стеклянный лабиринт" (1989), "Дрянь" (1990), "Стервятники на дорогах" (1990), "Игра всерьез" (1992), "Убить лицедея " (1997), "Весьегонская волчица" (2004), "Холостяки" (2004), "Развод и девичья фамилия" (2005),"Колье для снежной бабы" (2007), "Вторжение" (2008), "Любить и ненавидеть" (2009), "Отдел "С.С.С.Р" (2012), "Истребители" (2013), "Медсестра" (2015), "Комиссарша" (2017), "Несокрушимый" (2018), "Капитанша-2" (2019), "Проспект Обороны" (2019).
Также снимался в таких известных фильмах и сериалах "Марш Турецкого" (2000), "Адмиралъ" (2008), "Папины дочки" (2011), "Лютый" (2013), "Экипаж" (2016) и многих других.
В 1991 году вышла первая картина Фомина в качестве кинорежиссера. Это была молодежная мелодрама "Милый Эп". Следующей режиссерской работой стала картина "Мытарь" (1997), в которой Фомин сыграл главную роль. Сценарий этого мистического триллера написал Иван Охлобыстин.
В качестве режиссера Фомин снял такие фильмы и сериалы как Next (2001), "Конференция маньяков" (2001), "Фаталисты" (2001), "КГБ в смокинге" (2005), "Молодой Волкодав" (2006), "День выборов" (2007), "Господа офицеры: Спасти императора" (2008), сериалы "Классные мужики" (2010), "Естественный отбор" (2010), "Ледников" (2013), "Вы все меня бесите" (2016), "СМЕРШ" (2019).
Олег Фомин является лауреатом Международного фестиваля актеров кино "Созвездие"(1993), Минского международного кинофестиваля "Лістапад" (1997), кинофестиваля "Улыбнись, Россия!" (2003) и международного кинофестиваля "Дворянский мир" (2011).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиТамбовОлег Фомин (актер и режиссер)
 
 
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