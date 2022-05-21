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В Финляндии заявили, что не собираются менять нормы права из-за Турции - РИА Новости, 21.05.2022
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В Финляндии заявили, что не собираются менять нормы права из-за Турции
В Финляндии заявили, что не собираются менять нормы права из-за Турции - РИА Новости, 21.05.2022
В Финляндии заявили, что не собираются менять нормы права из-за Турции
Финляндия не может согласиться с требованием Турции изменить свои правовые нормы и экстрадировать "невинных людей", заявил спикер финского парламента Матти... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T17:26
2022-05-21T18:59
в мире
турция
финляндия
нато
матти ванханен
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Финляндия не может согласиться с требованием Турции изменить свои правовые нормы и экстрадировать "невинных людей", заявил спикер финского парламента Матти Ванханен общественной телерадиовещательной корпорации YLE."Что касается пунктов относительно наших норм права, Турция должна понять, что мы не можем согласиться (поменять их – ред.) в политическом ключе. Невинных людей не экстрадируют в другую страну, особенно если существует риск того, что их посадят в тюрьму или безосновательно осудят", — сказал он.Говоря об экспорте оружия он отметил, что надо выяснить, каковы конкретные ожидания Анкары.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не может поддержать включение Швеции и Финляндии в военный блок, поскольку в этом случае организация станет "местом, где будет много представителей террористов". Он напомнил, что Анкара требовала от Стокгольма и Хельсинки выдать 33 представителей "Рабочей партии Курдистана" и FETO, но получила отказ.Агентство Блумберг до этого писало, что Турция за одобрение вступления Швеции и Финляндии в НАТО требует отмены европейскими странами ограничений на экспорт оружия, включения ее в программу поставок новейших истребителей F-35 и снятия санкций США за покупку российских систем ПВО С-400. По данным газеты Sabah, Турция также собирается потребовать от Стокгольма и Хельсинки ускорить процедуру экстрадиции разыскиваемых членов запрещенных на ее территории организаций, а также перестать поддерживать "любые действия против безопасности Турции".Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация будет рада видеть скандинавские государства в своих рядах и обеспечит им возможность быстрой интеграции.В Москве неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в объединении экзистенциальной угрозой для Москвы.
https://ria.ru/20220518/erdogan-1789118667.html
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в мире, турция, финляндия, нато, матти ванханен
17:26 21.05.2022 (обновлено: 18:59 21.05.2022)
 
В Финляндии заявили, что не собираются менять нормы права из-за Турции

Спикер финского парламента Ванханен: страна не согласна менять нормы права из-за Турции

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМатти Ванханен
Матти Ванханен - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Матти Ванханен . Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Финляндия не может согласиться с требованием Турции изменить свои правовые нормы и экстрадировать "невинных людей", заявил спикер финского парламента Матти Ванханен общественной телерадиовещательной корпорации YLE.
"Что касается пунктов относительно наших норм права, Турция должна понять, что мы не можем согласиться (поменять их – ред.) в политическом ключе. Невинных людей не экстрадируют в другую страну, особенно если существует риск того, что их посадят в тюрьму или безосновательно осудят", — сказал он.
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Говоря об экспорте оружия он отметил, что надо выяснить, каковы конкретные ожидания Анкары.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не может поддержать включение Швеции и Финляндии в военный блок, поскольку в этом случае организация станет "местом, где будет много представителей террористов". Он напомнил, что Анкара требовала от Стокгольма и Хельсинки выдать 33 представителей "Рабочей партии Курдистана" и FETO, но получила отказ.
Агентство Блумберг до этого писало, что Турция за одобрение вступления Швеции и Финляндии в НАТО требует отмены европейскими странами ограничений на экспорт оружия, включения ее в программу поставок новейших истребителей F-35 и снятия санкций США за покупку российских систем ПВО С-400. По данным газеты Sabah, Турция также собирается потребовать от Стокгольма и Хельсинки ускорить процедуру экстрадиции разыскиваемых членов запрещенных на ее территории организаций, а также перестать поддерживать "любые действия против безопасности Турции".
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация будет рада видеть скандинавские государства в своих рядах и обеспечит им возможность быстрой интеграции.
В Москве неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в объединении экзистенциальной угрозой для Москвы.
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