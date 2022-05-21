https://ria.ru/20220521/finlyandiya-1789922912.html

Ниинисте заявил о готовности взять обязательства по безопасности союзников

Ниинисте заявил о готовности взять обязательства по безопасности союзников - РИА Новости, 21.05.2022

Ниинисте заявил о готовности взять обязательства по безопасности союзников

Президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что Хельсинки возьмут на себя обязательства по... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T17:19

2022-05-21T17:19

2022-05-21T17:31

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

финляндия

россия

хельсинки

нато

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АНКАРА, 21 мая - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что Хельсинки возьмут на себя обязательства по безопасности союзников по НАТО, передает турецкий новостной портал Sondakika.Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов."Президент Финляндии в переговорах с Эрдоганом заявил, что Хельсинки возьмут на себя обязательства по безопасности союзников по НАТО", - передает портал.Как отмечает канцелярия турецкого лидера, "президент Эрдоган заявил, что игнорирование террористических организаций, представляющих угрозу для союзника в рамках НАТО, несовместимо с духом дружбы и союза".В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

https://ria.ru/20220518/erdogan-1789118667.html

https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html

финляндия

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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, финляндия, россия, хельсинки, нато