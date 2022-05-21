В Подмосковье в конце мая пройдет крупный авиафестиваль
Фестиваль "НЕБО: теория и практика", который пройдет в конце мая, объявил программу
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"Участники летной программы фестиваля "НЕБО: теория и практика"
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. На ежегодном фестивале "НЕБО: теория и практика", который состоится 28-29 мая на аэродроме "Черное" в Подмосковье, свои умения покажут лучшие пилотажные группы малой авиации России, а также пройдут соревнования по вертолетному спорту и выступления парашютистов, сообщили в пресс-службе мероприятия.
Планируется выступление Светланы Капаниной, которая в 2003 году была занесена в книгу рекордов Гиннесса как самый титулованный пилот в мировой спортивной авиации. Компанию ей составит летчик Роман Фаль — многократный чемпион мира в составе сборной Франции, действующий член сборной команды России. Сначала они совершат одиночные полеты, а потом впервые покажут совместную программу.
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"Светлана Капанина
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Светлана Капанина
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"Роман Фаль
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Роман Фаль
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
1 из 2
Светлана Капанина
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
2 из 2
Роман Фаль
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
"Первый Полет", единственная в России профессиональная пилотажная группа, выполняющая сложные спортивные и художественные фигуры на поршневых самолетах Як-52 и Як-54, покажет "Зеркало", "Пропеллер", "Двойное сердце", "Корону", "Петлю Нестерова".
Запланированы показательные выступления пилотов Федерации планерного спорта. Пройдут официальные соревнования Этапа кубка Московской области по спорту Сверхлегкой Авиации с такими упражнениями, как точность взлёта и посадки.
На фестивале выступят члены Владимирского клуба ДОСААФ России в самом зрелищном направлении парашютного спорта — купольном пилотировании.
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"Самолет Roland Z-602
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Самолет Roland Z-602
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"Участник летной программы фестиваля "НЕБО: теория и практика"
2 из 8
Участник летной программы фестиваля "НЕБО: теория и практика"
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
Самолет фестиваля "НЕБО: теория и практика"
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Самолет фестиваля "НЕБО: теория и практика"
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"Самолет-амфибия "Борей"
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Самолет-амфибия "Борей"
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
Самолет-амфибия "Борей" над водой
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Самолет-амфибия "Борей" над водой
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
На фестивале
6 из 8
На фестивале
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
Участники авиафестиваля
7 из 8
Участники авиафестиваля
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
Участники летной программы
8 из 8
Участники летной программы
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
1 из 8
Самолет Roland Z-602
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
2 из 8
Участник летной программы фестиваля "НЕБО: теория и практика"
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
3 из 8
Самолет фестиваля "НЕБО: теория и практика"
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
4 из 8
Самолет-амфибия "Борей"
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
5 из 8
Самолет-амфибия "Борей" над водой
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
6 из 8
На фестивале
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
7 из 8
Участники авиафестиваля
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
8 из 8
Участники летной программы
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
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