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В Подмосковье в конце мая пройдет крупный авиафестиваль

В Подмосковье в конце мая пройдет крупный авиафестиваль - РИА Новости, 21.05.2022

В Подмосковье в конце мая пройдет крупный авиафестиваль

На ежегодном фестивале "НЕБО: теория и практика", который состоится 28-29 мая на аэродроме "Черное" в Подмосковье, свои умения покажут лучшие пилотажные группы... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T04:00

2022-05-21T04:00

2022-05-21T04:00

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. На ежегодном фестивале "НЕБО: теория и практика", который состоится 28-29 мая на аэродроме "Черное" в Подмосковье, свои умения покажут лучшие пилотажные группы малой авиации России, а также пройдут соревнования по вертолетному спорту и выступления парашютистов, сообщили в пресс-службе мероприятия.Планируется выступление Светланы Капаниной, которая в 2003 году была занесена в книгу рекордов Гиннесса как самый титулованный пилот в мировой спортивной авиации. Компанию ей составит летчик Роман Фаль — многократный чемпион мира в составе сборной Франции, действующий член сборной команды России. Сначала они совершат одиночные полеты, а потом впервые покажут совместную программу."Первый Полет", единственная в России профессиональная пилотажная группа, выполняющая сложные спортивные и художественные фигуры на поршневых самолетах Як-52 и Як-54, покажет "Зеркало", "Пропеллер", "Двойное сердце", "Корону", "Петлю Нестерова".Запланированы показательные выступления пилотов Федерации планерного спорта. Пройдут официальные соревнования Этапа кубка Московской области по спорту Сверхлегкой Авиации с такими упражнениями, как точность взлёта и посадки.На фестивале выступят члены Владимирского клуба ДОСААФ России в самом зрелищном направлении парашютного спорта — купольном пилотировании.Впервые пройдут презентации МиГ-41 и гигантской копии истребителя Су-157 длиной четыре метра. Еще можно будет увидеть реконструкцию воздушного боя самолетов Второй мировой войны Як-3 и Фокке-Вульф FW-190.Пройдет запуск исторического деревянного планера 30-х годов, театрализованное выступление автожира, парный полет и сольное выступление самолета Дельфин-10М.Для посетителей фестиваля Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) назначила дополнительную остановку на станции “Черное” в маршруты семи электропоездов из и до Москвы 28 и 29 мая.

https://ria.ru/20210810/polety-1744560394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

светлана капанина, россия, московская область (подмосковье), досааф, туризм, новости - туризм, туристы, фестивали, самолеты, вертолеты, куда поехать в выходные