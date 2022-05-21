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В Подмосковье в конце мая пройдет крупный авиафестиваль - РИА Новости, 21.05.2022
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Туризм
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В Подмосковье в конце мая пройдет крупный авиафестиваль
В Подмосковье в конце мая пройдет крупный авиафестиваль - РИА Новости, 21.05.2022
В Подмосковье в конце мая пройдет крупный авиафестиваль
На ежегодном фестивале "НЕБО: теория и практика", который состоится 28-29 мая на аэродроме "Черное" в Подмосковье, свои умения покажут лучшие пилотажные группы... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T04:00
2022-05-21T04:00
туризм
светлана капанина
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. На ежегодном фестивале "НЕБО: теория и практика", который состоится 28-29 мая на аэродроме "Черное" в Подмосковье, свои умения покажут лучшие пилотажные группы малой авиации России, а также пройдут соревнования по вертолетному спорту и выступления парашютистов, сообщили в пресс-службе мероприятия.Планируется выступление Светланы Капаниной, которая в 2003 году была занесена в книгу рекордов Гиннесса как самый титулованный пилот в мировой спортивной авиации. Компанию ей составит летчик Роман Фаль — многократный чемпион мира в составе сборной Франции, действующий член сборной команды России. Сначала они совершат одиночные полеты, а потом впервые покажут совместную программу."Первый Полет", единственная в России профессиональная пилотажная группа, выполняющая сложные спортивные и художественные фигуры на поршневых самолетах Як-52 и Як-54, покажет "Зеркало", "Пропеллер", "Двойное сердце", "Корону", "Петлю Нестерова".Запланированы показательные выступления пилотов Федерации планерного спорта. Пройдут официальные соревнования Этапа кубка Московской области по спорту Сверхлегкой Авиации с такими упражнениями, как точность взлёта и посадки.На фестивале выступят члены Владимирского клуба ДОСААФ России в самом зрелищном направлении парашютного спорта — купольном пилотировании.Впервые пройдут презентации МиГ-41 и гигантской копии истребителя Су-157 длиной четыре метра. Еще можно будет увидеть реконструкцию воздушного боя самолетов Второй мировой войны Як-3 и Фокке-Вульф FW-190.Пройдет запуск исторического деревянного планера 30-х годов, театрализованное выступление автожира, парный полет и сольное выступление самолета Дельфин-10М.Для посетителей фестиваля Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) назначила дополнительную остановку на станции “Черное” в маршруты семи электропоездов из и до Москвы 28 и 29 мая.
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светлана капанина, россия, московская область (подмосковье), досааф, туризм, новости - туризм, туристы, фестивали, самолеты, вертолеты, куда поехать в выходные
04:00 21.05.2022
 
В Подмосковье в конце мая пройдет крупный авиафестиваль

Фестиваль "НЕБО: теория и практика", который пройдет в конце мая, объявил программу

© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"Участники летной программы фестиваля "НЕБО: теория и практика"
Участники летной программы фестиваля НЕБО: теория и практика - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. На ежегодном фестивале "НЕБО: теория и практика", который состоится 28-29 мая на аэродроме "Черное" в Подмосковье, свои умения покажут лучшие пилотажные группы малой авиации России, а также пройдут соревнования по вертолетному спорту и выступления парашютистов, сообщили в пресс-службе мероприятия.
Планируется выступление Светланы Капаниной, которая в 2003 году была занесена в книгу рекордов Гиннесса как самый титулованный пилот в мировой спортивной авиации. Компанию ей составит летчик Роман Фаль — многократный чемпион мира в составе сборной Франции, действующий член сборной команды России. Сначала они совершат одиночные полеты, а потом впервые покажут совместную программу.
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"Светлана Капанина
Светлана Капанина
1 из 2
Светлана Капанина
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"Роман Фаль
Роман Фаль
2 из 2
Роман Фаль
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
1 из 2
Светлана Капанина
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
2 из 2
Роман Фаль
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
"Первый Полет", единственная в России профессиональная пилотажная группа, выполняющая сложные спортивные и художественные фигуры на поршневых самолетах Як-52 и Як-54, покажет "Зеркало", "Пропеллер", "Двойное сердце", "Корону", "Петлю Нестерова".
Запланированы показательные выступления пилотов Федерации планерного спорта. Пройдут официальные соревнования Этапа кубка Московской области по спорту Сверхлегкой Авиации с такими упражнениями, как точность взлёта и посадки.
На фестивале выступят члены Владимирского клуба ДОСААФ России в самом зрелищном направлении парашютного спорта — купольном пилотировании.
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"Самолет Roland Z-602
Самолет Roland Z-602
1 из 8
Самолет Roland Z-602
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"Участник летной программы фестиваля "НЕБО: теория и практика"
Участник летной программы фестиваля НЕБО: теория и практика
2 из 8
Участник летной программы фестиваля "НЕБО: теория и практика"
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"

Самолет фестиваля "НЕБО: теория и практика"

Участник летной программы фестиваля НЕБО: теория и практика
3 из 8

Самолет фестиваля "НЕБО: теория и практика"

© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"Самолет-амфибия "Борей"
Самолет-амфибия Борей
4 из 8
Самолет-амфибия "Борей"
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"

Самолет-амфибия "Борей" над водой

Самолет-амфибия Борей
5 из 8

Самолет-амфибия "Борей" над водой

© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"

На фестивале

Участники летной программы фестиваля НЕБО: теория и практика
6 из 8

На фестивале

© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"

Участники авиафестиваля

Участники летной программы фестиваля НЕБО: теория и практика
7 из 8

Участники авиафестиваля

© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"

Участники летной программы

Участники летной программы фестиваля НЕБО: теория и практика
8 из 8

Участники летной программы

© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
1 из 8
Самолет Roland Z-602
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
2 из 8
Участник летной программы фестиваля "НЕБО: теория и практика"
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
3 из 8

Самолет фестиваля "НЕБО: теория и практика"

© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
4 из 8
Самолет-амфибия "Борей"
© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
5 из 8

Самолет-амфибия "Борей" над водой

© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
6 из 8

На фестивале

© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
7 из 8

Участники авиафестиваля

© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
8 из 8

Участники летной программы

© Фото : пресс-служба фестиваля "НЕБО: теория и практика"
Впервые пройдут презентации МиГ-41 и гигантской копии истребителя Су-157 длиной четыре метра. Еще можно будет увидеть реконструкцию воздушного боя самолетов Второй мировой войны Як-3 и Фокке-Вульф FW-190.
Пройдет запуск исторического деревянного планера 30-х годов, театрализованное выступление автожира, парный полет и сольное выступление самолета Дельфин-10М.
Для посетителей фестиваля Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) назначила дополнительную остановку на станции “Черное” в маршруты семи электропоездов из и до Москвы 28 и 29 мая.
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