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Румыния может отказаться от "Евровидения" из-за скандала с оценками - РИА Новости, 21.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220521/evrovidenie-1789914117.html
Румыния может отказаться от "Евровидения" из-за скандала с оценками
Румыния может отказаться от "Евровидения" из-за скандала с оценками - РИА Новости, 21.05.2022
Румыния может отказаться от "Евровидения" из-за скандала с оценками
Румыния может отказаться от участия в "Евровидении" в будущем и рассматривает возможность подать в суд на Европейский вещательный союз из-за отмены оценок... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T16:03
2022-05-21T16:05
шоубиз
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румыния
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КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Румыния может отказаться от участия в "Евровидении" в будущем и рассматривает возможность подать в суд на Европейский вещательный союз из-за отмены оценок румынского жюри, заявил директор телеканала TVR Дан Туртурикэ.Прошедший 14 мая в Турине международный песенный конкурс "Евровидение-2022" завершился победой Украины, набравшей по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей 631 балл. Глава делегации Румынии Юлиана Марчук сообщила, что организаторы конкурса перераспределили оценки, выставленные румынским жюри, отдав высший балл Украине вместо Молдавии."Я лично поддержу руководство TVR в вопросе отказаться от участия в "Евровидении", изучим вариант подать в суд на Европейский вещательный союз и потребовать возмещения ущерба, который был нанесен нашему имиджу", - написал Туртурикэ в соцсети.По его словам, шесть стран были наказаны за то, что их жюри голосовали друг за друга в полуфинале. Организаторы "Евровидения" решили самостоятельно выставить оценки от этих стран. За счет перераспределения баллов в финал смогли пройти Швеция, получившая дополнительно 72 балла, Австралия с 60 лишними баллами и Бельгия, которой достались 35 баллов. При этом организаторы проигнорировали то, что эти три страны вместе с другими точно также нарушали правило о запрете голосования друг за друга, но не были наказаны.Туртурикэ подчеркнул, что организаторы не захотели вовремя предупредить страны о проблемах, чтобы они могли самостоятельно исправить ситуацию после полуфиналов. Он полагает, что Европейский вещательный союз крайне неуважительно повел себя по отношению к общественным телеканалам шести стран и не намерен за это извиняться.Европейский вещательный союз в свою очередь сообщил, что шесть стран были отстранены от жюри во время голосования – это Азербайджан, Грузия, Черногория, Польша, Румыния и Сан-Марино. Представители некоторых государств позже заявили, что организаторы самовольно изменили их оценки.
https://ria.ru/20220516/evrovidenie-1788855791.html
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украина, румыния, молдавия, евровидение, европейский вещательный союз , турин, новости культуры, в мире
16:03 21.05.2022 (обновлено: 16:05 21.05.2022)
 
Румыния может отказаться от "Евровидения" из-за скандала с оценками

Директор TVR Туртурикэ: Румыния может отказаться от "Евровидения" из-за скандала с баллами

© AP Photo / Luca BrunoУкраинская группа Kalush Orchestra на конкурсе песни "Евровидение"
Украинская группа Kalush Orchestra на конкурсе песни Евровидение - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© AP Photo / Luca Bruno
Украинская группа Kalush Orchestra на конкурсе песни "Евровидение". Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Румыния может отказаться от участия в "Евровидении" в будущем и рассматривает возможность подать в суд на Европейский вещательный союз из-за отмены оценок румынского жюри, заявил директор телеканала TVR Дан Туртурикэ.
Прошедший 14 мая в Турине международный песенный конкурс "Евровидение-2022" завершился победой Украины, набравшей по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей 631 балл. Глава делегации Румынии Юлиана Марчук сообщила, что организаторы конкурса перераспределили оценки, выставленные румынским жюри, отдав высший балл Украине вместо Молдавии.
Украинская группа Kalush Orchestra выступает в финале конкурса песни Евровидение-2022 - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 17:19Шоубиз
Член жюри от Украины на Евровидении заявила о сбое в системе оценивания
"Я лично поддержу руководство TVR в вопросе отказаться от участия в "Евровидении", изучим вариант подать в суд на Европейский вещательный союз и потребовать возмещения ущерба, который был нанесен нашему имиджу", - написал Туртурикэ в соцсети.
По его словам, шесть стран были наказаны за то, что их жюри голосовали друг за друга в полуфинале. Организаторы "Евровидения" решили самостоятельно выставить оценки от этих стран. За счет перераспределения баллов в финал смогли пройти Швеция, получившая дополнительно 72 балла, Австралия с 60 лишними баллами и Бельгия, которой достались 35 баллов. При этом организаторы проигнорировали то, что эти три страны вместе с другими точно также нарушали правило о запрете голосования друг за друга, но не были наказаны.
Туртурикэ подчеркнул, что организаторы не захотели вовремя предупредить страны о проблемах, чтобы они могли самостоятельно исправить ситуацию после полуфиналов. Он полагает, что Европейский вещательный союз крайне неуважительно повел себя по отношению к общественным телеканалам шести стран и не намерен за это извиняться.
Европейский вещательный союз в свою очередь сообщил, что шесть стран были отстранены от жюри во время голосования – это Азербайджан, Грузия, Черногория, Польша, Румыния и Сан-Марино. Представители некоторых государств позже заявили, что организаторы самовольно изменили их оценки.
Евровидение в Турине, Италия. - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 13:10Шоубиз
Глава Минкульта Румынии предложил реформировать Евровидение
 
ШоубизУкраинаРумынияМолдавияЕвровидениеЕвропейский вещательный союзТуринНовости культурыВ мире
 
 
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