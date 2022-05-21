https://ria.ru/20220521/evrovidenie-1789914117.html

Румыния может отказаться от "Евровидения" из-за скандала с оценками

Румыния может отказаться от "Евровидения" из-за скандала с оценками - РИА Новости, 21.05.2022

Румыния может отказаться от "Евровидения" из-за скандала с оценками

Румыния может отказаться от участия в "Евровидении" в будущем и рассматривает возможность подать в суд на Европейский вещательный союз из-за отмены оценок... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T16:03

2022-05-21T16:03

2022-05-21T16:05

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КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Румыния может отказаться от участия в "Евровидении" в будущем и рассматривает возможность подать в суд на Европейский вещательный союз из-за отмены оценок румынского жюри, заявил директор телеканала TVR Дан Туртурикэ.Прошедший 14 мая в Турине международный песенный конкурс "Евровидение-2022" завершился победой Украины, набравшей по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей 631 балл. Глава делегации Румынии Юлиана Марчук сообщила, что организаторы конкурса перераспределили оценки, выставленные румынским жюри, отдав высший балл Украине вместо Молдавии."Я лично поддержу руководство TVR в вопросе отказаться от участия в "Евровидении", изучим вариант подать в суд на Европейский вещательный союз и потребовать возмещения ущерба, который был нанесен нашему имиджу", - написал Туртурикэ в соцсети.По его словам, шесть стран были наказаны за то, что их жюри голосовали друг за друга в полуфинале. Организаторы "Евровидения" решили самостоятельно выставить оценки от этих стран. За счет перераспределения баллов в финал смогли пройти Швеция, получившая дополнительно 72 балла, Австралия с 60 лишними баллами и Бельгия, которой достались 35 баллов. При этом организаторы проигнорировали то, что эти три страны вместе с другими точно также нарушали правило о запрете голосования друг за друга, но не были наказаны.Туртурикэ подчеркнул, что организаторы не захотели вовремя предупредить страны о проблемах, чтобы они могли самостоятельно исправить ситуацию после полуфиналов. Он полагает, что Европейский вещательный союз крайне неуважительно повел себя по отношению к общественным телеканалам шести стран и не намерен за это извиняться.Европейский вещательный союз в свою очередь сообщил, что шесть стран были отстранены от жюри во время голосования – это Азербайджан, Грузия, Черногория, Польша, Румыния и Сан-Марино. Представители некоторых государств позже заявили, что организаторы самовольно изменили их оценки.

https://ria.ru/20220516/evrovidenie-1788855791.html

https://ria.ru/20220517/evrovidenie-1789007797.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

украина, румыния, молдавия, евровидение, европейский вещательный союз , турин, новости культуры, в мире