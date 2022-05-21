16:03 21.05.2022 (обновлено: 16:05 21.05.2022)
Румыния может отказаться от "Евровидения" из-за скандала с оценками
Директор TVR Туртурикэ: Румыния может отказаться от "Евровидения" из-за скандала с баллами
© AP Photo / Luca BrunoУкраинская группа Kalush Orchestra на конкурсе песни "Евровидение"
© AP Photo / Luca Bruno
Украинская группа Kalush Orchestra на конкурсе песни "Евровидение". Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Румыния может отказаться от участия в "Евровидении" в будущем и рассматривает возможность подать в суд на Европейский вещательный союз из-за отмены оценок румынского жюри, заявил директор телеканала TVR Дан Туртурикэ.
Прошедший 14 мая в Турине международный песенный конкурс "Евровидение-2022" завершился победой Украины, набравшей по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей 631 балл. Глава делегации Румынии Юлиана Марчук сообщила, что организаторы конкурса перераспределили оценки, выставленные румынским жюри, отдав высший балл Украине вместо Молдавии.
"Я лично поддержу руководство TVR в вопросе отказаться от участия в "Евровидении", изучим вариант подать в суд на Европейский вещательный союз и потребовать возмещения ущерба, который был нанесен нашему имиджу", - написал Туртурикэ в соцсети.
По его словам, шесть стран были наказаны за то, что их жюри голосовали друг за друга в полуфинале. Организаторы "Евровидения" решили самостоятельно выставить оценки от этих стран. За счет перераспределения баллов в финал смогли пройти Швеция, получившая дополнительно 72 балла, Австралия с 60 лишними баллами и Бельгия, которой достались 35 баллов. При этом организаторы проигнорировали то, что эти три страны вместе с другими точно также нарушали правило о запрете голосования друг за друга, но не были наказаны.
Туртурикэ подчеркнул, что организаторы не захотели вовремя предупредить страны о проблемах, чтобы они могли самостоятельно исправить ситуацию после полуфиналов. Он полагает, что Европейский вещательный союз крайне неуважительно повел себя по отношению к общественным телеканалам шести стран и не намерен за это извиняться.
Европейский вещательный союз в свою очередь сообщил, что шесть стран были отстранены от жюри во время голосования – это Азербайджан, Грузия, Черногория, Польша, Румыния и Сан-Марино. Представители некоторых государств позже заявили, что организаторы самовольно изменили их оценки.