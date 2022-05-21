10:37 21.05.2022 (обновлено: 11:34 21.05.2022)
В МИД Румынии прокомментировали высказывание лидера Венгрии
МИД Румынии выразило озабоченность послу Венгрии из-за высказываний президента его страны
Флаг Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии выразило озабоченность послу Венгрии из-за высказываний президента его страны, которая выразила готовность быть "представителем всех венгров", в том числе и румынских, что противоречит принципам партнерства и добрососедства, сообщает пресс-служба МИД.
Президент Венгрии Каталин Новак в пятницу опубликовала пост в социальных сетях, сообщив, что принимает на себя функции представителя всех венгров, независимо от того, где они живут, внутри или за пределами Венгрии.
"Румынский МИД связался на уровне государственного секретаря по европейским делам с послом Венгрии в Румынии и передал румынской стороне озабоченность по поводу заявления следующим образом: поскольку заявления президента Венгрии в частном порядке визита в Румынию, также относится к румынским гражданам венгерской национальности, следует подчеркнуть, что, согласно международному праву, государство не может претендовать на свои права любого рода по отношению к гражданам другого государства", - говорится в сообщении МИД.
В министерстве подчеркнули, что такие заявления не соответствуют "ни европейским стандартам в данном вопросе, ни духу Договора о взаимопонимании, сотрудничестве и добрососедстве между Румынией и Венгерской Республикой (подписанного в Тимишоаре 16 сентября 1996 г.) и Декларации о стратегическом партнерстве между правительством Румынии и Венгерской Республикой для Европы 21 века (принятая в Будапеште 29 ноября 2002 г.)". МИД отмечает, что все равно намерен развивать прагматичные отношения с Венгрией в прямых интересах румынских и венгерских граждан независимо от их этнической принадлежности.
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