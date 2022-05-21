https://ria.ru/20220521/erevan-1789948994.html

Шествие оппозиции в Ереване завершилось мирно и без задержаний

Шествие оппозиции в Ереване завершилось мирно и без задержаний - РИА Новости, 21.05.2022

Шествие оппозиции в Ереване завершилось мирно и без задержаний

Шествие оппозиции в Ереване завершилось на площади Франции в центре города, оно прошло мирно и без задержаний, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T20:46

2022-05-21T20:46

2022-05-21T20:46

в мире

никол пашинян

франция

армения

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ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Шествие оппозиции в Ереване завершилось на площади Франции в центре города, оно прошло мирно и без задержаний, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Участники акции начали путь от палаточного лагеря на площади Франции вечером, оттуда они дошли до резиденции премьер-министра страны Никола Пашиняна. Там они провели около 30 минут, скандируя лозунги. Там же с импровизированной сцены - крыши автомобиля - выступили оппозиционные политики, заявляя, что у Пашиняна нет мандата на представление народа Армении, и потребовав его отставки.После митингующие, пройдя по городу, вернулись в палаточный лагерь - туда, где и началось шествие.Задержанных во время митинга не было, полиция вела себя корректно, предоставляя на всем пути шествия коридор для протестующих по проезжей части. Участники акции также вели себя мирно и не вступали в стычки с силовиками.

https://ria.ru/20220517/grigoryan-1789095858.html

https://ria.ru/20220513/sovetnik-1788357379.html

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Шествие оппозиции к резиденции премьер-министра Пашиняна Шествие оппозиции к резиденции премьер-министра Пашиняна 2022-05-21T20:46 true PT0M30S

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в мире, никол пашинян, франция, армения