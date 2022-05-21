https://ria.ru/20220521/ekonomika-1789861929.html

Глава МИД Венгрии: экономика страны без российского газа будет уничтожена

Глава МИД Венгрии: экономика страны без российского газа будет уничтожена - РИА Новости, 21.05.2022

Глава МИД Венгрии: экономика страны без российского газа будет уничтожена

В условиях прекращения поставок газа из России экономика Венгрии окажется уничтожена, заявил в интервью телеканалу Fox News глава МИД республики Петер Сийярто. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T00:16

2022-05-21T00:16

2022-05-21T00:21

экономика

россия

венгрия

вашингтон

петер сийярто

в мире

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ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. В условиях прекращения поставок газа из России экономика Венгрии окажется уничтожена, заявил в интервью телеканалу Fox News глава МИД республики Петер Сийярто.По словам министра, общий объем необходимых инвестиций для решения такой задачи может составить порядка одного миллиарда евро.Сийярто также подчеркнул, что в условиях полного отсутствия доступа к нефти из России его стране будет "физически невозможно" импортировать энергоресурс в достаточных объемах из других источников.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220520/gaz-1789731605.html

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экономика, россия, венгрия, вашингтон, петер сийярто, в мире