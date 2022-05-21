00:16 21.05.2022 (обновлено: 00:21 21.05.2022)
Глава МИД Венгрии: экономика страны без российского газа будет уничтожена
Глава МИД Венгрии Сийярто: экономика страны без российского газа будет уничтожена
© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочие на газораспределительной станции в Венгрии
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. В условиях прекращения поставок газа из России экономика Венгрии окажется уничтожена, заявил в интервью телеканалу Fox News глава МИД республики Петер Сийярто.
"Наша экономика будет уничтожена без российского газа. Не говоря уже о том, что для технологического преобразования наших предприятий в целях переработки других видов нефти и газа, помимо российских, нам потребуются дополнительные инвестиции в размере 550 миллионов евро", — отметил Сийярто.
По словам министра, общий объем необходимых инвестиций для решения такой задачи может составить порядка одного миллиарда евро.
Сийярто также подчеркнул, что в условиях полного отсутствия доступа к нефти из России его стране будет "физически невозможно" импортировать энергоресурс в достаточных объемах из других источников.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.
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