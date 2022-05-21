https://ria.ru/20220521/dtp-1789970249.html

В Кабардино-Балкарии в ДТП пострадали три человека

В Кабардино-Балкарии в ДТП пострадали три человека - РИА Новости, 21.05.2022

В Кабардино-Балкарии в ДТП пострадали три человека

Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате ДТП и последовавшего за ним возгорания автомобиля в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщает... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T23:53

2022-05-21T23:53

2022-05-21T23:53

происшествия

кабардино-балкарская республика (кбр)

дтп

россия

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НАЛЬЧИК, 21 мая – РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате ДТП и последовавшего за ним возгорания автомобиля в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщает УГИББД регионального МВД.Уточняется, что в результате водитель и два его пассажира, среди которых был и ребенок, доставлены в лечебное учреждение для осмотра врачами."По факту происшествия проводится проверка, причины и обстоятельства выясняются.На месте ДТП работает следственно-оперативная группа межмуниципального отдела МВД России "Баксанский", - отмечает ведомство.

https://ria.ru/20220201/dtp-1770479012.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр), дтп, россия