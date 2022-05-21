Рейтинг@Mail.ru
В Кабардино-Балкарии в ДТП пострадали три человека - РИА Новости, 21.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220521/dtp-1789970249.html
В Кабардино-Балкарии в ДТП пострадали три человека
В Кабардино-Балкарии в ДТП пострадали три человека - РИА Новости, 21.05.2022
В Кабардино-Балкарии в ДТП пострадали три человека
Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате ДТП и последовавшего за ним возгорания автомобиля в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщает... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T23:53
2022-05-21T23:53
происшествия
кабардино-балкарская республика (кбр)
дтп
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_61314c9de1062f41cb3a1cf71155fb3a.jpg
НАЛЬЧИК, 21 мая – РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате ДТП и последовавшего за ним возгорания автомобиля в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщает УГИББД регионального МВД.Уточняется, что в результате водитель и два его пассажира, среди которых был и ребенок, доставлены в лечебное учреждение для осмотра врачами."По факту происшествия проводится проверка, причины и обстоятельства выясняются.На месте ДТП работает следственно-оперативная группа межмуниципального отдела МВД России "Баксанский", - отмечает ведомство.
https://ria.ru/20220201/dtp-1770479012.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_26767afbac0634afb55d8eaaddcf3f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр), дтп, россия
23:53 21.05.2022
 
В Кабардино-Балкарии в ДТП пострадали три человека

В Кабардино-Балкарии в ДТП пострадали три человека, включая ребенка

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 21 мая – РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате ДТП и последовавшего за ним возгорания автомобиля в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщает УГИББД регионального МВД.
"Около 21.00 мск в субботу на 437-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в Баксанском районе 36-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2114, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал с проезжей части и допустил наезд на придорожный столб уличного освещения. После этого автомобиль загорелся", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате водитель и два его пассажира, среди которых был и ребенок, доставлены в лечебное учреждение для осмотра врачами.
"По факту происшествия проводится проверка, причины и обстоятельства выясняются.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа межмуниципального отдела МВД России "Баксанский", - отмечает ведомство.
Автомобильная авария - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 17:52
Виновника не догонять, авто не ремонтировать: как вести себя после ДТП
 
ПроисшествияКабардино-Балкарская Республика (КБР)ДТПРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала