https://ria.ru/20220521/dtp-1789970249.html
В Кабардино-Балкарии в ДТП пострадали три человека
В Кабардино-Балкарии в ДТП пострадали три человека - РИА Новости, 21.05.2022
В Кабардино-Балкарии в ДТП пострадали три человека
Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате ДТП и последовавшего за ним возгорания автомобиля в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщает... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T23:53
2022-05-21T23:53
2022-05-21T23:53
происшествия
кабардино-балкарская республика (кбр)
дтп
россия
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НАЛЬЧИК, 21 мая – РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате ДТП и последовавшего за ним возгорания автомобиля в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщает УГИББД регионального МВД.Уточняется, что в результате водитель и два его пассажира, среди которых был и ребенок, доставлены в лечебное учреждение для осмотра врачами."По факту происшествия проводится проверка, причины и обстоятельства выясняются.На месте ДТП работает следственно-оперативная группа межмуниципального отдела МВД России "Баксанский", - отмечает ведомство.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр), дтп, россия
В Кабардино-Балкарии в ДТП пострадали три человека
В Кабардино-Балкарии в ДТП пострадали три человека, включая ребенка
НАЛЬЧИК, 21 мая – РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате ДТП и последовавшего за ним возгорания автомобиля в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщает УГИББД регионального МВД.
"Около 21.00 мск в субботу на 437-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в Баксанском районе 36-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2114, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал с проезжей части и допустил наезд на придорожный столб уличного освещения. После этого автомобиль загорелся", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате водитель и два его пассажира, среди которых был и ребенок, доставлены в лечебное учреждение для осмотра врачами.
"По факту происшествия проводится проверка, причины и обстоятельства выясняются.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа межмуниципального отдела МВД России "Баксанский", - отмечает ведомство.