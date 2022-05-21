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В Приморье мотоциклист сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся

В Приморье мотоциклист сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся - РИА Новости, 21.05.2022

В Приморье мотоциклист сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся

Водитель мотоцикла в Дальнереченске Приморского края сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе и скрылся, он уже задержан, сообщает региональное УМВД РФ. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T14:08

2022-05-21T14:08

2022-05-21T14:08

происшествия

дальнереченск

приморский край

дтп

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ВЛАДИВОСТОК, 21 мая – РИА Новости. Водитель мотоцикла в Дальнереченске Приморского края сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе и скрылся, он уже задержан, сообщает региональное УМВД РФ."Предварительно установлено, что водитель мотоцикла 1978 года рождения, не выбрав безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на 16-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После чего скрылся с места ДТП, оставив пострадавшую на краю проезжей части в беспомощном состоянии. Она госпитализирована в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.Водитель задержан, возбуждено административное производство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

дальнереченск

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, дальнереченск, приморский край, дтп