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В Приморье мотоциклист сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся - РИА Новости, 21.05.2022
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В Приморье мотоциклист сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся
В Приморье мотоциклист сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся - РИА Новости, 21.05.2022
В Приморье мотоциклист сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся
Водитель мотоцикла в Дальнереченске Приморского края сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе и скрылся, он уже задержан, сообщает региональное УМВД РФ. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T14:08
2022-05-21T14:08
происшествия
дальнереченск
приморский край
дтп
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мая – РИА Новости. Водитель мотоцикла в Дальнереченске Приморского края сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе и скрылся, он уже задержан, сообщает региональное УМВД РФ."Предварительно установлено, что водитель мотоцикла 1978 года рождения, не выбрав безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на 16-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После чего скрылся с места ДТП, оставив пострадавшую на краю проезжей части в беспомощном состоянии. Она госпитализирована в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.Водитель задержан, возбуждено административное производство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
дальнереченск
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происшествия, дальнереченск, приморский край, дтп
14:08 21.05.2022
 
В Приморье мотоциклист сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся

В Приморье задержали мотоциклиста, который сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мая – РИА Новости. Водитель мотоцикла в Дальнереченске Приморского края сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе и скрылся, он уже задержан, сообщает региональное УМВД РФ.
"Предварительно установлено, что водитель мотоцикла 1978 года рождения, не выбрав безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на 16-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После чего скрылся с места ДТП, оставив пострадавшую на краю проезжей части в беспомощном состоянии. Она госпитализирована в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Водитель задержан, возбуждено административное производство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ПроисшествияДальнереченскПриморский крайДТП
 
 
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