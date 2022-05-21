https://ria.ru/20220521/donbass-1789913747.html

Слуцкий потребовал трибунал для украинских неонацистов

Слуцкий потребовал трибунал для украинских неонацистов - РИА Новости, 21.05.2022

Слуцкий потребовал трибунал для украинских неонацистов

Действия украинских националистов в Мариуполе и Краматорске достойны трибунала разного уровня, подобное прощать нельзя, заявил руководитель фракции ЛДПР в... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T15:59

2022-05-21T15:59

2022-05-21T15:59

специальная военная операция на украине

в мире

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москва

лдпр

леонид слуцкий (политик)

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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Действия украинских националистов в Мариуполе и Краматорске достойны трибунала разного уровня, подобное прощать нельзя, заявил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным в Донецке."Да, трибуналы будут обязательно. Прощения быть не может. Чудовищные злодеяния напоминают нам Волынскую резню... О том, что вы сейчас сказали о трибунале в отношении известных категорий националистов. Надо вспомнить опыт Второй мировой войны… Думаю, то что происходило в Мариуполе, то, что сегодня происходит, но в ближайшие дни будет пресечено в Краматорске, будет предметом трибуналов разного уровня, потому что прощать подобные вещи недопустимо в интересах того, чтобы подобные ситуации никогда более не повторялись в человеческой истории", - сказал Слуцкий.Он выразил уверенность, что территории, занимаемые украинскими националистами, будут освобождены в ближайшее время с минимальными потерями."Хотел бы выразить уверенность в том, что территории, до сих пор занятые украинскими националистами, будут в ближайшее время освобождены с наименьшим количеством человеческих жертв", - сказал политик.По его словам, правительство Москвы может помочь Донбассу в восстановлении жилого фонда и предприятий, разрушенных в ходе боевых действий."Приедет более 100 тысяч человек", - уточнил Слуцкий.Он также отметил, что участники спецоперации присылают с передовой заявления о вступлении в ЛДПР.

https://radiosputnik.ria.ru/20220521/slutskiy-1789889857.html

https://ria.ru/20220521/donbass-1789912714.html

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в мире, мариуполь, краматорск, москва, лдпр, леонид слуцкий (политик)