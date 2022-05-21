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Слуцкий отметил героизм жителей Донбасса в борьбе с неонацизмом - РИА Новости, 21.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220521/donbass-1789912714.html
Слуцкий отметил героизм жителей Донбасса в борьбе с неонацизмом
Слуцкий отметил героизм жителей Донбасса в борьбе с неонацизмом - РИА Новости, 21.05.2022
Слуцкий отметил героизм жителей Донбасса в борьбе с неонацизмом
Глава фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий в ходе визита в Донецк назвал истинным патриотизмом героические действия защитников Донбасса, противостоявших... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T15:48
2022-05-21T15:48
специальная военная операция на украине
в мире
збигнев бжезинский
владимир путин
донбасс
украина
россия
лдпр
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МАРИУПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Глава фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий в ходе визита в Донецк назвал истинным патриотизмом героические действия защитников Донбасса, противостоявших волне экспансии неонацизма на Украине, который, по его словам, в конечном счете был направлен на подрыв государственности России.Слуцкий и его однопартийцы по ЛДПР в субботу находятся в ДНР, где состоялась их встреча с главной республики Денисом Пушилиым."Что касается истинного патриотизма русского Донбасса… Истинный героизм, который заключается в том, что практически каждая семья была готова в том числе &lt;…&gt; отдать даже свою жизнь и многие отдали свою жизнь за то, чтобы попросту говорить по-русски, учить детей на русском языке, противостоять экспансии на территорию Украины волны неонацизма, который был в конечном итоге направлен на подрыв государственности России", - заявил журналистам российский политик.Слуцкий отметил, что Донбасс противостоял и тем силам коллективного Запада, кто уверовал и использовал в своей политике парадигму американской политики, сформулированной Збигневым Бжезинским, согласно которой "Россия с Украиной сверхдержава, а без нее - наоборот, и потому надо всеми силами отрывать Украину от России".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220521/donbass-1789903339.html
https://ria.ru/20220521/donbass-1789908673.html
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в мире, збигнев бжезинский, владимир путин, донбасс, украина, россия, лдпр, леонид слуцкий (политик)
15:48 21.05.2022
 
Слуцкий отметил героизм жителей Донбасса в борьбе с неонацизмом

Слуцкий назвал истинным патриотизмом героические действия защитников Донбасса

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Глава фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий в ходе визита в Донецк назвал истинным патриотизмом героические действия защитников Донбасса, противостоявших волне экспансии неонацизма на Украине, который, по его словам, в конечном счете был направлен на подрыв государственности России.
Слуцкий и его однопартийцы по ЛДПР в субботу находятся в ДНР, где состоялась их встреча с главной республики Денисом Пушилиым.
"Что касается истинного патриотизма русского Донбасса… Истинный героизм, который заключается в том, что практически каждая семья была готова в том числе <…> отдать даже свою жизнь и многие отдали свою жизнь за то, чтобы попросту говорить по-русски, учить детей на русском языке, противостоять экспансии на территорию Украины волны неонацизма, который был в конечном итоге направлен на подрыв государственности России", - заявил журналистам российский политик.
Слуцкий отметил, что Донбасс противостоял и тем силам коллективного Запада, кто уверовал и использовал в своей политике парадигму американской политики, сформулированной Збигневым Бжезинским, согласно которой "Россия с Украиной сверхдержава, а без нее - наоборот, и потому надо всеми силами отрывать Украину от России".
Женщина на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
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Слуцкий предрек "знаковые события" в Донбассе
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Донецк - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
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Будущее Донбасса зависит от воли его жителей, считает сенатор
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗбигнев БжезинскийВладимир ПутинДонбассУкраинаРоссияЛДПРЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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