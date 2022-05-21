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Слуцкий отметил героизм жителей Донбасса в борьбе с неонацизмом

Слуцкий отметил героизм жителей Донбасса в борьбе с неонацизмом - РИА Новости, 21.05.2022

Слуцкий отметил героизм жителей Донбасса в борьбе с неонацизмом

Глава фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий в ходе визита в Донецк назвал истинным патриотизмом героические действия защитников Донбасса, противостоявших... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T15:48

2022-05-21T15:48

2022-05-21T15:48

специальная военная операция на украине

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МАРИУПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Глава фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий в ходе визита в Донецк назвал истинным патриотизмом героические действия защитников Донбасса, противостоявших волне экспансии неонацизма на Украине, который, по его словам, в конечном счете был направлен на подрыв государственности России.Слуцкий и его однопартийцы по ЛДПР в субботу находятся в ДНР, где состоялась их встреча с главной республики Денисом Пушилиым."Что касается истинного патриотизма русского Донбасса… Истинный героизм, который заключается в том, что практически каждая семья была готова в том числе <…> отдать даже свою жизнь и многие отдали свою жизнь за то, чтобы попросту говорить по-русски, учить детей на русском языке, противостоять экспансии на территорию Украины волны неонацизма, который был в конечном итоге направлен на подрыв государственности России", - заявил журналистам российский политик.Слуцкий отметил, что Донбасс противостоял и тем силам коллективного Запада, кто уверовал и использовал в своей политике парадигму американской политики, сформулированной Збигневым Бжезинским, согласно которой "Россия с Украиной сверхдержава, а без нее - наоборот, и потому надо всеми силами отрывать Украину от России".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220521/donbass-1789903339.html

https://ria.ru/20220521/donbass-1789908673.html

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в мире, збигнев бжезинский, владимир путин, донбасс, украина, россия, лдпр, леонид слуцкий (политик)