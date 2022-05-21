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Россия выделила дополнительные средства на лекарства беженцам из Донбасса - РИА Новости, 21.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220521/donbass-1789912296.html
Россия выделила дополнительные средства на лекарства беженцам из Донбасса
Россия выделила дополнительные средства на лекарства беженцам из Донбасса - РИА Новости, 21.05.2022
Россия выделила дополнительные средства на лекарства беженцам из Донбасса
Россия выделила дополнительные средства на лекарства и оказание экстренной неотложной помощи прибывшим из ДНР, ЛНР и Украины, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T15:43
2022-05-21T15:43
специальная военная операция на украине
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
михаил мурашко
здоровье - общество
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БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Россия выделила дополнительные средства на лекарства и оказание экстренной неотложной помощи прибывшим из ДНР, ЛНР и Украины, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."РФ выделила дополнительные средства и на лекарственное обеспечение, и на оказание экстренной неотложной помощи", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что плановая и экстренная медицинская помощь должна оказываться всем. Количество обслуженных пациентов из прибывших из ДНР, ЛНР и Украины уже более 200 тысяч, в том числе помощь оказана почти 400 беременным, родилось 159 детей, уточнил министр.
https://ria.ru/20220519/lekarstva-1789486611.html
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
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донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, михаил мурашко, здоровье - общество
15:43 21.05.2022
 
Россия выделила дополнительные средства на лекарства беженцам из Донбасса

Мурашко: Россия выделила дополнительные средства на лекарства беженцам из Донбасса

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ помогает нести вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР
Сотрудник МЧС РФ помогает нести вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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Сотрудник МЧС РФ помогает нести вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Россия выделила дополнительные средства на лекарства и оказание экстренной неотложной помощи прибывшим из ДНР, ЛНР и Украины, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"РФ выделила дополнительные средства и на лекарственное обеспечение, и на оказание экстренной неотложной помощи", - сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что плановая и экстренная медицинская помощь должна оказываться всем. Количество обслуженных пациентов из прибывших из ДНР, ЛНР и Украины уже более 200 тысяч, в том числе помощь оказана почти 400 беременным, родилось 159 детей, уточнил министр.
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 14:56
"Круг добра" готов обеспечить лекарствами детей из Донбасса
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаМихаил МурашкоЗдоровье - Общество
 
 
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