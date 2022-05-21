https://ria.ru/20220521/donbass-1789912296.html

Россия выделила дополнительные средства на лекарства беженцам из Донбасса

Россия выделила дополнительные средства на лекарства беженцам из Донбасса - РИА Новости, 21.05.2022

Россия выделила дополнительные средства на лекарства беженцам из Донбасса

Россия выделила дополнительные средства на лекарства и оказание экстренной неотложной помощи прибывшим из ДНР, ЛНР и Украины, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T15:43

2022-05-21T15:43

2022-05-21T15:43

специальная военная операция на украине

донбасс

луганская народная республика

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украина

михаил мурашко

здоровье - общество

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БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Россия выделила дополнительные средства на лекарства и оказание экстренной неотложной помощи прибывшим из ДНР, ЛНР и Украины, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."РФ выделила дополнительные средства и на лекарственное обеспечение, и на оказание экстренной неотложной помощи", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что плановая и экстренная медицинская помощь должна оказываться всем. Количество обслуженных пациентов из прибывших из ДНР, ЛНР и Украины уже более 200 тысяч, в том числе помощь оказана почти 400 беременным, родилось 159 детей, уточнил министр.

https://ria.ru/20220519/lekarstva-1789486611.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, михаил мурашко, здоровье - общество