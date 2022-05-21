https://ria.ru/20220521/donbass-1789910125.html
Россия отправила пять тысяч тонн медикаментов в Донбасс за восемь лет
Россия отправила пять тысяч тонн медикаментов в Донбасс за восемь лет - РИА Новости, 21.05.2022
Россия отправила пять тысяч тонн медикаментов в Донбасс за восемь лет
Россия поставила более 5 тысяч тонн медикаментов в ДНР и ЛНР за последние восемь лет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T15:19
2022-05-21T15:19
2022-05-21T15:31
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
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днр
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БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Россия поставила более 5 тысяч тонн медикаментов в ДНР и ЛНР за последние восемь лет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."ЛНР и ДНР в общей сложности мы поставили уже более 5 тысяч тонн медикаментов за последние годы", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что российские специалисты проводят телемедицинские консультации, принимают тяжелых пациентов, детей, нуждающихся в том числе в высокотехнологичной помощи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, донецкая народная республика, михаил мурашко, донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, лнр
15:19 21.05.2022 (обновлено: 15:31 21.05.2022)
Россия отправила пять тысяч тонн медикаментов в Донбасс за восемь лет
Мурашко: Россия отправила более пяти тысяч тонн медикаментов в ДНР и ЛНР за восемь лет