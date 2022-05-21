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Россия отправила пять тысяч тонн медикаментов в Донбасс за восемь лет

Россия отправила пять тысяч тонн медикаментов в Донбасс за восемь лет - РИА Новости, 21.05.2022

Россия отправила пять тысяч тонн медикаментов в Донбасс за восемь лет

Россия поставила более 5 тысяч тонн медикаментов в ДНР и ЛНР за последние восемь лет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T15:19

2022-05-21T15:19

2022-05-21T15:31

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БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Россия поставила более 5 тысяч тонн медикаментов в ДНР и ЛНР за последние восемь лет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."ЛНР и ДНР в общей сложности мы поставили уже более 5 тысяч тонн медикаментов за последние годы", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что российские специалисты проводят телемедицинские консультации, принимают тяжелых пациентов, детей, нуждающихся в том числе в высокотехнологичной помощи.

https://ria.ru/20220518/vrachi-1789168204.html

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Ольга Фомченкова

здоровье - общество, донецкая народная республика, михаил мурашко, донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, лнр