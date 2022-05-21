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Будущее Донбасса зависит от воли его жителей, считает сенатор

Будущее Донбасса зависит от воли его жителей, считает сенатор - РИА Новости, 21.05.2022

Будущее Донбасса зависит от воли его жителей, считает сенатор

Будущее Донбасса зависит от воли людей, которые там живут, заявил глава конституционного комитета Совета Федерации РФ Андрей Клишас. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T15:05

2022-05-21T15:05

2022-05-21T15:05

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Будущее Донбасса зависит от воли людей, которые там живут, заявил глава конституционного комитета Совета Федерации РФ Андрей Клишас.Ранее в субботу глава фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил журналистам в ходе поездки в Донецк, что Донбасс в ближайшее время ждут "знаковые события", какие в свое время произошли в Крыму."Соглашусь с коллегой, но все зависит от воли людей", - написал Клишас в своем Telegram-канале.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, лдпр, госдума рф, оон, леонид слуцкий (политик), андрей клишас, совет федерации рф