https://ria.ru/20220521/donbass-1789900144.html

Донбасс ждут знаковые события, как в Крыму, заявил Слуцкий

Донбасс ждут знаковые события, как в Крыму, заявил Слуцкий - РИА Новости, 21.05.2022

Донбасс ждут знаковые события, как в Крыму, заявил Слуцкий

Донбасс в ближайшее время ждут "знаковые события", какие в свое время произошли в Крыму, заявил глава фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы РФ по... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T13:28

2022-05-21T13:28

2022-05-21T13:28

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леонид слуцкий (политик)

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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Донбасс в ближайшее время ждут "знаковые события", какие в свое время произошли в Крыму, заявил глава фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий журналистам в ходе поездки в Донецк."Уверен, что в течение ближайших месяцев здесь произойдут знаковые события. Население Донецкой и Луганской народных республик выскажет свою позицию, как это было в своё время в Крыму и Севастополе", - сказал Слуцкий.По его словам, регионы сами решат, как жить дальше, и в основу их жизни ляжет эта позиция, а не позиция Киева или стран Запада.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220521/tribunal-1789898809.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, оон, леонид слуцкий (политик), денис пушилин, республика крым, севастополь