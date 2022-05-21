https://ria.ru/20220521/donbass-1789898036.html

Пушилин: российская спецоперация означает для Донбасса окончание войны

Пушилин: российская спецоперация означает для Донбасса окончание войны - РИА Новости, 21.05.2022

Пушилин: российская спецоперация означает для Донбасса окончание войны

Специальная военная операция РФ для Донбасса означает конец войны, которая длилась восемь лет, заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе встречи с руководителем... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T13:05

2022-05-21T13:05

2022-05-21T13:05

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

украина

владимир путин

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ДОНЕЦК, 21 май - РИА Новости. Специальная военная операция РФ для Донбасса означает конец войны, которая длилась восемь лет, заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе встречи с руководителем фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонидом Слуцким"Освободительная операция для нас означает окончание войны, которая длилась восемь лет", - сказал Пушилин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220521/plennye-1789883536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы рф