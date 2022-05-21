https://ria.ru/20220521/donbass-1789897718.html
Силы ПВО ДНР перехватили "Точку-У" над Иловайском
Силы ПВО ДНР перехватили "Точку-У" над Иловайском - РИА Новости, 21.05.2022
Силы ПВО ДНР перехватили "Точку-У" над Иловайском
Средства ПВО перехватили "Точку-У" над Иловайском в ДНР, две мирные жительницы пострадали от обломков ракеты, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T13:02
2022-05-21T13:02
2022-05-21T13:19
специальная военная операция на украине
в мире
днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
иловайск
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Средства ПВО перехватили "Точку-У" над Иловайском в ДНР, две мирные жительницы пострадали от обломков ракеты, сообщает штаб территориальной обороны республики."Над Иловайском средства ПВО перехватили ракету ТРК "Точка-У". Обломки ракеты упали по улице Октябрьской, в результате чего две мирные жительницы получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, иловайск
13:02 21.05.2022 (обновлено: 13:19 21.05.2022)
Силы ПВО ДНР перехватили "Точку-У" над Иловайском
Штаб обороны ДНР: ПВО перехватила "Точку-У" над Иловайском, два человека пострадали