https://ria.ru/20220521/donbass-1789883264.html

Украинские войска за два часа обстреляли пять городов ДНР

Украинские войска за два часа обстреляли пять городов ДНР - РИА Новости, 21.05.2022

Украинские войска за два часа обстреляли пять городов ДНР

Украинские войска за два часа обстреляли пять населенных пунктов Донецкой Народной Республики, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T10:14

2022-05-21T10:14

2022-05-21T11:17

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днр

владимир путин

горловка

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775599174_0:254:3075:1984_1920x0_80_0_0_0ef1ba74d1295e3da33b9d0d6e3bd32d.jpg

ДОНЕЦК, 21 мая — РИА Новости. Украинские войска за два часа обстреляли пять населенных пунктов Донецкой Народной Республики, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Всего ВСУ выпустили десять гранат, восемь снарядов и пять ракет из БМ-21 "Град". Из них в Горловку прилетели четыре гранаты, в Гольмовский — шесть гранат. Вместе с тем по Пантелеймоновке выпустили восемь снарядов калибра 122 миллиметра, а по Ясиноватой — пять ракет из БМ-21 "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220520/fsb-1789664950.html

https://ria.ru/20220521/donbass-1789883089.html

украина

горловка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, днр, владимир путин, горловка, россия