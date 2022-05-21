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Украинские войска за два часа обстреляли пять городов ДНР - РИА Новости, 21.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220521/donbass-1789883264.html
Украинские войска за два часа обстреляли пять городов ДНР
Украинские войска за два часа обстреляли пять городов ДНР - РИА Новости, 21.05.2022
Украинские войска за два часа обстреляли пять городов ДНР
Украинские войска за два часа обстреляли пять населенных пунктов Донецкой Народной Республики, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T10:14
2022-05-21T11:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днр
владимир путин
горловка
россия
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ДОНЕЦК, 21 мая — РИА Новости. Украинские войска за два часа обстреляли пять населенных пунктов Донецкой Народной Республики, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Всего ВСУ выпустили десять гранат, восемь снарядов и пять ракет из БМ-21 "Град". Из них в Горловку прилетели четыре гранаты, в Гольмовский — шесть гранат. Вместе с тем по Пантелеймоновке выпустили восемь снарядов калибра 122 миллиметра, а по Ясиноватой — пять ракет из БМ-21 "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220520/fsb-1789664950.html
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в мире, украина, днр, владимир путин, горловка, россия
10:14 21.05.2022 (обновлено: 11:17 21.05.2022)
 
Украинские войска за два часа обстреляли пять городов ДНР

Представительство ДНР: ВСУ за два часа обстреляли пять городов ДНР, в том числе Горловку

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредставитель СЦКК ДНР фиксирует последствия обстрелов
Представитель СЦКК ДНР фиксирует последствия обстрелов - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Представитель СЦКК ДНР фиксирует последствия обстрелов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 мая — РИА Новости. Украинские войска за два часа обстреляли пять населенных пунктов Донецкой Народной Республики, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Всего ВСУ выпустили десять гранат, восемь снарядов и пять ракет из БМ-21 "Град". Из них в Горловку прилетели четыре гранаты, в Гольмовский — шесть гранат.
Вместе с тем по Пантелеймоновке выпустили восемь снарядов калибра 122 миллиметра, а по Ясиноватой — пять ракет из БМ-21 "Град".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДНРВладимир ПутинГорловкаРоссия
 
 
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