10:14 21.05.2022 (обновлено: 11:17 21.05.2022)
Украинские войска за два часа обстреляли пять городов ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за два часа обстреляли пять городов ДНР, в том числе Горловку
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредставитель СЦКК ДНР фиксирует последствия обстрелов
Представитель СЦКК ДНР фиксирует последствия обстрелов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 мая — РИА Новости. Украинские войска за два часа обстреляли пять населенных пунктов Донецкой Народной Республики, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Всего ВСУ выпустили десять гранат, восемь снарядов и пять ракет из БМ-21 "Град". Из них в Горловку прилетели четыре гранаты, в Гольмовский — шесть гранат.
Вместе с тем по Пантелеймоновке выпустили восемь снарядов калибра 122 миллиметра, а по Ясиноватой — пять ракет из БМ-21 "Град".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.