https://ria.ru/20220521/donbass-1789879450.html

Жители ЛНР рассказали, как нацисты обстреливали дома фосфорными снарядами

Жители ЛНР рассказали, как нацисты обстреливали дома фосфорными снарядами - РИА Новости, 21.05.2022

Жители ЛНР рассказали, как нацисты обстреливали дома фосфорными снарядами

Украинские войска применяют фосфорные снаряды при обстрелах поселка Камышеваха в Донбассе, рассказала журналистам эвакуированная жительница населенного пункта... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T09:31

2022-05-21T09:31

2022-05-21T11:24

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

признание днр и лнр в россии

ситуация в днр и лнр

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ПЕРВОМАЙСК (ЛНР), 21 мая - РИА Новости. Украинские войска применяют фосфорные снаряды при обстрелах поселка Камышеваха в Донбассе, рассказала журналистам эвакуированная жительница населенного пункта Юлия.Ранее командир шестого отдельного мотострелкового отряда имени Платова Народной милиции ЛНР Владимир Полуполтинных заявил, что бои идут за поселок Камышеваха к северу от города Попасная в Луганской народной республике. В пятницу военнослужащие РФ и ЛНР начали эвакуацию людей из поселка."По ночам сжигали дома фосфором нацики (украинские военные – ред.). Сначала бомбили, а потом сжигали фосфором, наверное 90% Камышевахи нет, разбито все", - рассказала Юлия.Женщина уточнила, что у многих жителей частного сектора при обстрелах погибали домашние животные и птица."Ночью выходим, а у нас фосфорными бомбами стреляют, и у нас фейерверки "лучше, чем на Новый год", - рассказала журналистам еще одна жительница поселка Любовь.По словам Натальи, которая также была эвакуирована из Камышевахи, украинские войска, отходя, заминировали колодцы, из которых люди брали воду. Она уточнила, что на данный момент в поселке нет электроэнергии, воды и газа.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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"Сначала бомбили, потом сжигали" – жительница ЛНР об обстреле нацистами домов фосфорными снарядами Украинские войска применяют фосфорные снаряды при обстрелах поселка Камышеваха в Донбассе, рассказала журналистам эвакуированная жительница населенного пункта Юлия. 2022-05-21T09:31 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр