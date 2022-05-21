Рейтинг@Mail.ru
Жители ЛНР рассказали, как нацисты обстреливали дома фосфорными снарядами - РИА Новости, 21.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220521/donbass-1789879450.html
Жители ЛНР рассказали, как нацисты обстреливали дома фосфорными снарядами
Жители ЛНР рассказали, как нацисты обстреливали дома фосфорными снарядами - РИА Новости, 21.05.2022
Жители ЛНР рассказали, как нацисты обстреливали дома фосфорными снарядами
Украинские войска применяют фосфорные снаряды при обстрелах поселка Камышеваха в Донбассе, рассказала журналистам эвакуированная жительница населенного пункта... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T09:31
2022-05-21T11:24
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789881063_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4cd1b565eb5f0c52535d5898ea9352c3.jpg
ПЕРВОМАЙСК (ЛНР), 21 мая - РИА Новости. Украинские войска применяют фосфорные снаряды при обстрелах поселка Камышеваха в Донбассе, рассказала журналистам эвакуированная жительница населенного пункта Юлия.Ранее командир шестого отдельного мотострелкового отряда имени Платова Народной милиции ЛНР Владимир Полуполтинных заявил, что бои идут за поселок Камышеваха к северу от города Попасная в Луганской народной республике. В пятницу военнослужащие РФ и ЛНР начали эвакуацию людей из поселка."По ночам сжигали дома фосфором нацики (украинские военные – ред.). Сначала бомбили, а потом сжигали фосфором, наверное 90% Камышевахи нет, разбито все", - рассказала Юлия.Женщина уточнила, что у многих жителей частного сектора при обстрелах погибали домашние животные и птица."Ночью выходим, а у нас фосфорными бомбами стреляют, и у нас фейерверки "лучше, чем на Новый год", - рассказала журналистам еще одна жительница поселка Любовь.По словам Натальи, которая также была эвакуирована из Камышевахи, украинские войска, отходя, заминировали колодцы, из которых люди брали воду. Она уточнила, что на данный момент в поселке нет электроэнергии, воды и газа.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Сначала бомбили, потом сжигали" – жительница ЛНР об обстреле нацистами домов фосфорными снарядами
Украинские войска применяют фосфорные снаряды при обстрелах поселка Камышеваха в Донбассе, рассказала журналистам эвакуированная жительница населенного пункта Юлия.
2022-05-21T09:31
true
PT1M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789881063_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_23df7452e97d5d65e5a6d0776966507f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
09:31 21.05.2022 (обновлено: 11:24 21.05.2022)
 
Жители ЛНР рассказали, как нацисты обстреливали дома фосфорными снарядами

Жительница Камышевахи Юлия: украинские войска применяют фосфорные снаряды при обстрелах

Читать ria.ru в
ПЕРВОМАЙСК (ЛНР), 21 мая - РИА Новости. Украинские войска применяют фосфорные снаряды при обстрелах поселка Камышеваха в Донбассе, рассказала журналистам эвакуированная жительница населенного пункта Юлия.
Ранее командир шестого отдельного мотострелкового отряда имени Платова Народной милиции ЛНР Владимир Полуполтинных заявил, что бои идут за поселок Камышеваха к северу от города Попасная в Луганской народной республике. В пятницу военнослужащие РФ и ЛНР начали эвакуацию людей из поселка.
"По ночам сжигали дома фосфором нацики (украинские военные – ред.). Сначала бомбили, а потом сжигали фосфором, наверное 90% Камышевахи нет, разбито все", - рассказала Юлия.
Женщина уточнила, что у многих жителей частного сектора при обстрелах погибали домашние животные и птица.
"Ночью выходим, а у нас фосфорными бомбами стреляют, и у нас фейерверки "лучше, чем на Новый год", - рассказала журналистам еще одна жительница поселка Любовь.
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 08:00
"Нелюди, хуже террористов". Чем отличились украинские силовики
По словам Натальи, которая также была эвакуирована из Камышевахи, украинские войска, отходя, заминировали колодцы, из которых люди брали воду. Она уточнила, что на данный момент в поселке нет электроэнергии, воды и газа.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 08:00
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала