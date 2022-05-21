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Украинские войска выпустили восемь мин по Зайцево в ДНР
Украинские войска выпустили восемь мин по Зайцево в ДНР - РИА Новости, 21.05.2022
Украинские войска выпустили восемь мин по Зайцево в ДНР
Украинские войска в 19.10 выпустили восемь мин калибром 82 миллиметра по населенному пункту Зайцево в ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T19:42
2022-05-21T19:42
2022-05-21T19:42
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска в 19.10 выпустили восемь мин калибром 82 миллиметра по населенному пункту Зайцево в ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 19.10 - населенный пункт Зайцево (северное) - населенный пункт Зайцево (южное): выпущено восемь мин калибром 82 миллиметра", - сообщили в представительстве ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
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в мире, владимир путин, зайцево, донецкая народная республика, россия
Украинские войска выпустили восемь мин по Зайцево в ДНР
СЦКК: украинские войска выпустили восемь мин по Зайцево в ДНР