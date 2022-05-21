https://ria.ru/20220521/dnr-1789937246.html

Силы ДНР уничтожили 15 украинских националистов за сутки

Силы ДНР уничтожили 15 украинских националистов за сутки - РИА Новости, 21.05.2022

Силы ДНР уничтожили 15 украинских националистов за сутки

Военнослужащие ДНР с начала текущих суток уничтожили 15 украинских националистов, сообщает народная милиция (НМ) республики. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T19:28

2022-05-21T19:28

2022-05-21T19:30

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Военнослужащие ДНР с начала текущих суток уничтожили 15 украинских националистов, сообщает народная милиция (НМ) республики."Военнослужащие Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами Российской Федерации продолжают освобождать от украинских оккупантов населенные пункты нашей Республики. С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 15 украинских националистов, три огневые точки, одну огневую позицию 152-мм буксируемых артиллерийских установок 2А65 "Мста-Б", два БМП и одно грузовое транспортное средство", - говорится в заявлении представителя НМ, опубликованном в Telegram-канале.Отмечается, что были захвачены одна 122-мм реактивная система залпового огня БМ-21 "Град", четыре миномета и два грузовых транспортных средства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

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россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр