https://ria.ru/20220521/dnr-1789936854.html

Четверо военнослужащих ДНР погибли, 11 получили ранения за минувшие сутки

Четверо военнослужащих ДНР погибли, 11 получили ранения за минувшие сутки - РИА Новости, 21.05.2022

Четверо военнослужащих ДНР погибли, 11 получили ранения за минувшие сутки

Четверо военнослужащих ДНР погибли, 11 получили ранения за прошедшие сутки, заявила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T19:26

2022-05-21T19:26

2022-05-21T19:26

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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Четверо военнослужащих ДНР погибли, 11 получили ранения за прошедшие сутки, заявила Народная милиция ДНР."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость четверо защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 11 получили ранения", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220514/evropa-1788421238.html

донецкая народная республика

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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина