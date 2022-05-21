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Более 140 снарядов и мин выпустили по шести населенным пунктам ДНР за сутки
Более 140 снарядов и мин выпустили по шести населенным пунктам ДНР за сутки - РИА Новости, 21.05.2022
Более 140 снарядов и мин выпустили по шести населенным пунктам ДНР за сутки
Украинские войска с начала суток выпустили более 140 снарядов и мин по шести населенным пунктам ДНР, говорится в сообщении Народной милиции республики. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T19:20
2022-05-21T19:20
2022-05-21T19:28
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили более 140 снарядов и мин по шести населенным пунктам ДНР, говорится в сообщении Народной милиции республики."С начала текущих суток противник выпустил более 140 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов. Были обстреляны районы шесть населённых пунктов республики. Повреждено одно домостроение и футбольное поле", - сообщили в ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220514/evropa-1788421238.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
19:20 21.05.2022 (обновлено: 19:28 21.05.2022)
Более 140 снарядов и мин выпустили по шести населенным пунктам ДНР за сутки
Народная милиция: более 140 снарядов и мин выпустили по шести населенным пунктам ДНР