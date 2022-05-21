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Генпрокуратура ДНР завела дела на пять командиров украинских войск - РИА Новости, 21.05.2022
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Генпрокуратура ДНР завела дела на пять командиров украинских войск
Генпрокуратура ДНР завела дела на пять командиров украинских войск - РИА Новости, 21.05.2022
Генпрокуратура ДНР завела дела на пять командиров украинских войск
Генпрокуратура ДНР возбудила уголовные дела в отношении пяти командиров украинских войск и подчиненных им по фактам совершения ими терактов на территории... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T18:48
2022-05-21T18:48
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
докучаевск
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Генпрокуратура ДНР возбудила уголовные дела в отношении пяти командиров украинских войск и подчиненных им по фактам совершения ими терактов на территории Донецкой народной республики в апреле и мае 2022 года."Следственным управлением возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении командиров ВСУ и подчиненных им по службе военнослужащих по фактам совершения ими террористических актов на территории республики с 25 по 26 апреля и с 5 по 19 мая текущего года", - говорится в заявлении генпрокуратуры ДНР.В частности, по данным ведомства, уголовные дела возбуждены против командира 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск Майстренко А.С., командира 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Кураша Е.Ю., командира 53-й отдельной механизированной бригады Титенко Д.А., командира 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вессера В.В., а также командира 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сирченко С.А.Согласно ведомству, установлено, что по приказам вышеназванных лиц украинские войска в период конца апреля - мая проводили обстрелы Ясиноватой, Докучаевска, Горловки и Донецка, что привело к гибели и ранениям мирных жителей, а также к повреждениям инфраструктуры.
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в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, докучаевск, вооруженные силы украины
18:48 21.05.2022
 
Генпрокуратура ДНР завела дела на пять командиров украинских войск

Генпрокуратура ДНР завела дела на пять командиров украинских войск

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ в Киевской области
Военнослужащие ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ в Киевской области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Генпрокуратура ДНР возбудила уголовные дела в отношении пяти командиров украинских войск и подчиненных им по фактам совершения ими терактов на территории Донецкой народной республики в апреле и мае 2022 года.
"Следственным управлением возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении командиров ВСУ и подчиненных им по службе военнослужащих по фактам совершения ими террористических актов на территории республики с 25 по 26 апреля и с 5 по 19 мая текущего года", - говорится в заявлении генпрокуратуры ДНР.
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В частности, по данным ведомства, уголовные дела возбуждены против командира 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск Майстренко А.С., командира 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Кураша Е.Ю., командира 53-й отдельной механизированной бригады Титенко Д.А., командира 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вессера В.В., а также командира 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сирченко С.А.
Согласно ведомству, установлено, что по приказам вышеназванных лиц украинские войска в период конца апреля - мая проводили обстрелы Ясиноватой, Докучаевска, Горловки и Донецка, что привело к гибели и ранениям мирных жителей, а также к повреждениям инфраструктуры.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватаяДокучаевскВооруженные силы Украины
 
 
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