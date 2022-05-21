https://ria.ru/20220521/dnr-1789881427.html

Украинские войска 42 раза за сутки обстреляли ДНР

Украинские войска 42 раза за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 21.05.2022

Украинские войска 42 раза за сутки обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 42 раза открывали огонь по территории Донецкой народной республики, выпустив 294 боеприпаса, один мирный житель погиб, еще восемь... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T09:52

2022-05-21T09:52

2022-05-21T09:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 42 раза открывали огонь по территории Донецкой народной республики, выпустив 294 боеприпаса, один мирный житель погиб, еще восемь были ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 42 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.), выпустив 294 единицы различных боеприпасов... За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного и ранении восьми мирных жителей, в т.ч. детей: парня 2005 и девочки 2017 г.р.,", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.

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