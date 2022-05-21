https://ria.ru/20220521/delegatsiya-1789898935.html
Российская делегация покинула зал АТЭС во время доклада США
Российская делегация покинула зал АТЭС во время доклада США - РИА Новости, 21.05.2022
Российская делегация покинула зал АТЭС во время доклада США
Российская делегация покинула совещание министров торговли на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во время доклада американского РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T13:15
2022-05-21T13:15
2022-05-21T19:26
экономика
атэс
сша
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российская делегация покинула совещание министров торговли на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во время доклада американского представителя Кэтрин Тай, следует из публикации в официальном Telegram-канале Минэкономразвития России.На фотографии видно, что в момент съемки идет выступление Тай, а кресло главы Минэкономразвития Максима Решетникова в это время пустует."Доклад главы торгового ведомства США Кэтрин Тай на совещании министров торговли АТЭС", — гласит подпись под снимком.Информацию о том, что российская делегация в этот момент покинула зал, также подтвердил журналистам один из участников заседания.Ранее представители пяти стран — членов форума, в том числе США, покинули зал на встрече министров торговли АТЭС во время выступления Решетникова.Как пояснили журналистам позже, российский министр покинул зал из-за важного звонка."Министр ненадолго вышел из зала из-за важного телефонного звонка. Так случилось, что это произошло во время доклада одного из представителей АТЭС", — сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
https://ria.ru/20220517/dollar-1788895137.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, атэс, сша, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
13:15 21.05.2022 (обновлено: 19:26 21.05.2022)
Российская делегация покинула зал АТЭС во время доклада США
МЭР: российская делегация покинула совещание министров торговли АТЭС во время доклада США
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости.
Российская делегация покинула совещание министров торговли на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во время доклада американского представителя Кэтрин Тай, следует из публикации в официальном Telegram-канале
Минэкономразвития России.
На фотографии видно, что в момент съемки идет выступление Тай, а кресло главы Минэкономразвития Максима Решетникова
в это время пустует.
"Доклад главы торгового ведомства США
Кэтрин Тай на совещании министров торговли АТЭС", — гласит подпись под снимком.
Информацию о том, что российская делегация в этот момент покинула зал, также подтвердил журналистам один из участников заседания.
Ранее представители пяти стран — членов форума, в том числе США, покинули зал на встрече министров торговли АТЭС во время выступления Решетникова.
Как пояснили журналистам позже, российский министр покинул зал из-за важного звонка.
"Министр ненадолго вышел из зала из-за важного телефонного звонка. Так случилось, что это произошло во время доклада одного из представителей АТЭС", — сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.