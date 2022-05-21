https://ria.ru/20220521/delegatsiya-1789898935.html

Российская делегация покинула зал АТЭС во время доклада США

Российская делегация покинула зал АТЭС во время доклада США - РИА Новости, 21.05.2022

Российская делегация покинула зал АТЭС во время доклада США

Российская делегация покинула совещание министров торговли на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во время доклада американского РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T13:15

2022-05-21T13:15

2022-05-21T19:26

экономика

атэс

сша

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156041/23/1560412312_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f544e5600bd315e4c841d0b3762a683f.jpg

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российская делегация покинула совещание министров торговли на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во время доклада американского представителя Кэтрин Тай, следует из публикации в официальном Telegram-канале Минэкономразвития России.На фотографии видно, что в момент съемки идет выступление Тай, а кресло главы Минэкономразвития Максима Решетникова в это время пустует."Доклад главы торгового ведомства США Кэтрин Тай на совещании министров торговли АТЭС", — гласит подпись под снимком.Информацию о том, что российская делегация в этот момент покинула зал, также подтвердил журналистам один из участников заседания.Ранее представители пяти стран — членов форума, в том числе США, покинули зал на встрече министров торговли АТЭС во время выступления Решетникова.Как пояснили журналистам позже, российский министр покинул зал из-за важного звонка."Министр ненадолго вышел из зала из-за важного телефонного звонка. Так случилось, что это произошло во время доклада одного из представителей АТЭС", — сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

https://ria.ru/20220517/dollar-1788895137.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, атэс, сша, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)